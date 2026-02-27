BTeam, la productora y distribuidora que ha alcanzado 41 candidaturas en los Goya 2026

Alex Lafuente, Aina Jones y Lara Pérez Camiña sonríen. Son los fundadores y responsables de BTeam, distribuidora que ha alcanzado algo que nunca había logrado antes otra compañía: 41 candidaturas en una misma edición de los premios Goya. “Bueno, fruto del trabajo, de la constancia y de algo de suerte”, apunta el trío, reunido en su oficina en Madrid. El logro lo han obtenido con Los domingos (13 nominaciones), Sirât (11 candidaturas), Maspalomas (nueve), Ciudad sin sueño (cinco), Muy lejos (dos) y La misteriosa mirada del flamenco (mejor película iberoamericana). Además, son los productores de Ciudad sin sueño, porque BTeam también produce. “Desde luego, 2025 fue nuestro mejor año, y eso se refleja en los Goya. Y eso que hay películas nuestras que podían haber entrado también, como Los aitas. En fin, no nos quejemos”, y ríen.

En la puerta de la oficina, cuatro asientos de un avión reciben al visitante. “Son parte del decorado de The Entertainment System Is Down, de Ruben Östlund, que compró un Boeing 747 de verdad para rodar en él”, cuenta Pérez Camiña. “Nos los han enviado a las empresas que hemos coproducido la película. En realidad, son dos para nosotros y otros dos para la otra compañía española, Elástica”.

Esos asientos explican bien cómo funciona el negocio del cine de autor y/o independiente. Mientras que los estudios de Hollywood producen y distribuyen por su cuenta, con empresas filiales en cada país, las independientes tienen que ir a pescar a los mercados de cine. De dos formas: bien viendo una película y comprando los derechos de distribución (lo que supone, habitualmente, poder hacer negocio con ese filme en un país en salas —donde el comprador negocia con los exhibidores, dueños de los locales—, plataformas y cadenas de televisión de pago y en abierto), bien entrando ya en la producción para poder asegurarse los derechos de distribución en su territorio. “Nosotros hemos entrado desde producción en 2025 en la película de Östlund y en la de Nanni Moretti, Sucederá esta noche”. Y hay que pujar contra distribuidores de cada país. Así se financia el cine fuera de Hollywood: sumando dinero por territorios. Puedes tener un éxito o hundirte: se paga un fijo por filme, si luego no funciona en taquilla o las teles no lo quieren...

01:27 Tráiler de 'Ciudad sin sueño' Imagen de 'Ciudad sin sueño'.

Con el cine español, igual. Normalmente, se crean relaciones profesionales de años: BTeam suele distribuir las películas de El Deseo, la empresa de los hermanos Almodóvar, que no lanzan las majors (los estudios de Hollywood), y por eso distribuye Sirât; y trabajan desde hace tiempo con los Moriarti, los creadores de Maspalomas. También lanzaron Cinco lobitos, la primera película de Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos). “No hemos distribuido más cine español que otras temporadas, sencillamente se han alineado los astros”, apunta Lafuente. “Por ejemplo, Los domingos podía haberse estrenado en este 2026, porque se rodó a inicios de 2025. Se aceleró y se acertó. Y Maspalomas desde los primeros pases vimos que gustaba mucho”.

01:41 Tráiler de 'Maspalomas' Jose Ramon Soroiz, en 'Maspalomas'.

Además, está Sirât y su doble candidatura al Oscar. “Todo ha sido estupendo”, cuentan. Y Lafuente confiesa: “Como académicos, ha sido muy difícil votar en estos Goya”.

Hubo tiempos más complicados. Los tres se conocieron en Vértice, una empresa surgida de la fusión de Notro Films y Manga, con Jones en Barcelona (donde aún sigue, y por ello BTeam posee oficina allí) y Lafuente y Pérez en Madrid. Fueron hablando, compenetrándose y coincidiendo en mercados internacionales y en encuentros diversos. Lafuente también quería producir, y los tres se lanzaron a finales de 2012 e inicios de 2013 y fundaron BTeam. “Todo confluyó, pensábamos lo mismo”, resume Jones (Varsovia, 57 años). “Y lo hicimos en un momento de crisis en la distribución, con el cierre de Alta Films y otras empresas sufriendo mucho”, apunta Lafuente (Benicàssim, 45 años). Fue el fin de las grandes estructuras de distribución, de empresas con un centenar de trabajadores. Hoy, BTeam tiene 17 empleados, incluidos sus fundadores.

Desde la izquierda, Alex Lafuente, Lara Pérez Camiña y Aina Jones, en las oficinas de su productora y distribuidora en Madrid. INMA FLORES

Esa crisis abarató la compra de películas, lo que permitió que empresas pequeñas o incipientes adquirieran filmes para el mercado español. Jones subraya: “Aún es un negocio de cara a cara. Los vendedores ya nos conocían, sabían de nuestra profesionalidad. Y en ello seguimos, defendiendo nuestra solvencia”. Su primera película fue Tú y yo, de Bertolucci, que además supuso la despedida artística del maestro italiano. “Estrenamos el día del accidente de tren de Santiago”, recuerda Pérez, que nació en esa ciudad gallega hace 45 años. La primera producida fue La novia (2015), de Paula Ortiz. Ahora producen, aproximadamente, tres películas al año y distribuyen unas 14 (llevan más de doscientas). En la gala del confinamiento, en marzo de 2021, ganaron por primera vez el premio a mejor película con Las niñas, de Pilar Palomero. ¿Su mayor éxito de público? “Sin dudarlo, Los domingos”. ¿Y la gran sorpresa? “Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi; Sirât, y, en una menor dimensión, Lady Macbeth, el primer papel protagonista de Florence Pugh".

01:35 Tráiler de 'Los domingos' Miguel Garcés (el padre, de pie), Blanca Soroa (la protagonista) y Patricia López Arnaiz (la tía), en 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Lara Pérez copreside Adicine, la asociación que agrupa a los distribuidores independientes españoles. En BTeam no son pesimistas. “No podemos serlo, ni debemos. En 2025 por fin hemos superado los dos millones de euros de taquilla con un filme, y encima dos veces: con Sirât, que lanzamos pensando en el éxito de La sustancia, que llegó al gran público como una experiencia única tras pasar por Cannes, y con Los domingos”.

La maquinaria no para: en pantallas tienen Tres adioses, de Isabel Coixet; ahora llegarán Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh (El Cairo Confidencial), el 13 de marzo; Altas capacidades, de Víctor García León, que pasará por el festival de Málaga antes de su llegada a salas... Y varias más: “Al final, la experiencia y la fiabilidad cuajan. No hacemos locuras, y notamos que la gente quiere trabajar con nosotros”.