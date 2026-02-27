Centros LIBRE, la gran apuesta de la Secretaría de las Mujeres: “Aquí me dijeron que tenía derechos”

Asistentes al taller de uñas básico en el Centro LIBRE, en Tultepec, Estado de México, el 25 de febrero.

Hasta hace muy poco tiempo, ellas no se conocían ni compartían los mismos espacios ni el círculo de amistades. Estas mujeres de entre 22 y 70 años aprenden a poner uñas en una sala luminosa del tercer piso de un centro público del municipio de Tultepec, en el Estado de México, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital del país. Ahí, sentadas una frente a otra, mientras remojan los dedos de sus manos en acetona para remover el esmalte viejo y colocar el nuevo, se cuentan sus vidas, comparten experiencias y se emocionan con la idea de emprender su propio negocio una vez que terminen los cursos. No todas han llegado solo por el interés de aprender; algunas lograron salir de hogares violentos y ahora comienzan procesos de reconstrucción. “Encontrar este lugar, que además es gratis, me emociona, me sacó de mi depresión”, dice María Guadalupe, de 62 años.

Esta es una de las clases que ofrece gratuitamente el Centro LIBRE del municipio, uno de los 678 espacios comunitarios que existen en el país, y que llevan en su nombre las iniciales de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación. Estos centros surgieron hace casi un año, tras la creación de la primera Secretaría de las Mujeres en la historia de México, de la mano del nombramiento de Citlalli Hernández como su titular. El programa pretende, para finales de 2026, tener 1.000 centros de este tipo en todo el país. Como los cursos de uñas —que, una vez concluidos, cuentan con validez de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Trabajo—, los centros ofrecen otras clases de manualidades, pintura en tela o técnicas de belleza, con la intención de que las mujeres que los toman puedan tener ingresos económicos para ellas y sus familias.

De cerca, da instrucciones y observa Yoselyn Pérez Granillo, la joven profesora e instructora de estilismo que enseña las técnicas más actualizadas para las uñas. “Es también la escucha y yo les comento que deben escuchar sin hacer comentarios. Todas ellas son muy nobles y empáticas, son muy unidas”, dice. María Guadalupe, sentada frente a su modelo y compañera, recuerda que hace cuatro años se quedó sin empleo y cuenta los días para poder aprender todo lo que haga falta para comenzar su negocio. “A mí me emociona mucho porque, la verdad, yo sí quiero entrarle bien al mercado laboral”, dice, entre risas. La clase básica de uñas termina pronto. Tiene una duración de nueve días en los que asisten durante tres horas por cada jornada. Después, los cursos siguen uno tras otro hasta volverse expertas.

Yoselyn Pérez imparte el taller de uñas básico. Aggi Garduño

Entre el grupo de mujeres emocionadas y conmovidas por contar sus experiencias, sobresale un nombre, por el optimismo y la felicidad que genera cuando lo pronuncian. Es el de la profesora Elsa Espinosa Castillo. Hace 15 años que da clases de pintura textil, bordado en listón y reciclaje en Tultepec. Tiene 70 años y camina con un bastón, pero su lucidez y su vitalidad han contagiado a varias generaciones de alumnas que la miran con profundo respeto. Gracias a ella, algunas han hecho pequeños negocios de recuerdos pintados a mano para encargos para fiestas y ocasiones especiales.

Además de los cursos, las mujeres que llegan diariamente al Centro LIBRE de Tultepec tienen una larga lista de servicios a los que pueden acceder de forma gratuita. A las tres oficinas, llegan víctimas de violencia, madres desesperadas por orientación legal para solicitar pensiones alimenticias o mujeres que piden apoyo psicológico y contención. El programa gubernamental lo define como la “tríada de atención”: asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social.

Para las psicólogas Jocelyn Madrid y Victoria Monroy, la primera de ellas también trabajadora social del centro, el factor que diferencia su trabajo es la cercanía, la empatía y la escucha activa que tienen con cada mujer. “Para nosotras es importante que ellas se sientan cómodas, en confianza de poder venir. Muchas llegan con problemas emocionales, de baja autoestima, porque quien genera esa violencia hace que se sientan como chiquitas, invalidadas y no reconocidas”, dice Monroy. Sobre los casos más frecuentes que atienden, Madrid señala: “Temas de pensión alimenticia es de lo que más se ve y de violencia intrafamiliar; todo eso es muy común”.

María de Jesús Sánchez, promotora de las actividades del centro, explica que profesionistas y especialistas en varios temas acuden a dar las clases sin cobrar. Antes, realizan un diagnóstico de necesidades de las usuarias y elaboran la cartelera de cursos mes con mes. A la par, el centro también deriva muchas de las denuncias o peticiones con las que llegan las mujeres a otras instancias del Gobierno que pueden atender mejor sus necesidades.

Martha Monroy, Jocelyn Madrid, Blanca Díaz y María de Jesús Sánchez, equipo de trabajo en el Centro LIBRE, en Tultepec, Estado de México. Aggi Garduño

Además, desde hace un año, la Secretaría de las Mujeres puso a funcionar la línea telefónica 079, opción 1, en la que, como en los lugares físicos, llegan diariamente miles de llamadas de mujeres con distintas necesidades. Desde la activación de ese número, el 1 de mayo de 2025 y hasta semanas recientes, se han atendido 906.962 servicios.

En una entrevista a EL PAÍS, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría, aseguró: “Los Centros LIBRE, para nosotras, son la primera política pública destinada a las mujeres con la colaboración de los tres niveles de gobierno. Y las profesionistas de esos centros son el corazón del programa. Son muy comprometidas, van valorando el nivel de violencia o la necesidad que una mujer plantea y, si es necesario, las canalizan a un centro de justicia”.

Blanca Díaz, la coordinadora del centro, confirma que en Tultepec trabajan cinco personas, incluyéndola: abogada, psicóloga, trabajadora social y promotora. “Necesitamos más difusión para que podamos llegar a más lugares del municipio. Ahora mismo llegan, sobre todo, de cinco puntos: CTM, Real de Tultepec, Teyahualco, Arcos y de algunos fraccionamientos”, apunta.

Elsa Espinoza, maestra del taller de pintura en tela, en Tultepec. Aggi Garduño Al tomar los talleres, pueden iniciar una fuente de ingresos. Aggi Garduño Las mujeres reciben capacitación, talleres y apoyo jurídico y psicológico. Aggi Garduño Sumado a los talleres, hay una larga lista de servicios tienen acceso de forma gratuita. Aggi Garduño Estos espacios manejan una perspectiva de derechos y participación colectiva. Aggi Garduño Centro LIBRE para las mujeres, en Tultepec, Estado de México, el 25 de febrero. Aggi Garduño Hay 678 espacios creados para brindar atención integral a nivel nacional. Aggi Garduño

Para las mujeres que asisten a los talleres, ese espacio, ubicado en medio de una zona habitacional, no solo representa una oportunidad de tener un mejor futuro y de acompañamiento en el proceso en medio de problemáticas que a veces las asfixian. “Aquí me recibieron con amor; yo sabía la palabra amor, pero no había sentido el amor. [Ellas] son diferentes, muy profesionales porque saben cómo tratarnos”, dice Silvia, una mujer de 70 años, que entre risas y lágrimas ha recordado la transformación que sufrió su vida cuando por primera vez llegó al centro. “Aquí me dijeron que tenía derechos”.

En un boletín publicado en octubre de 2025, las autoridades aseguran que en tres meses, del 1 de mayo al 15 de agosto de 2025, atendieron a 99.032 mujeres en todo el país. “El 98% de estas atenciones se brindaron directamente en los Centros LIBRE, demostrando su eficacia como el punto de contacto esencial con las mujeres en el territorio. En total, se otorgaron 173.882 servicios. El 40% de los servicios fueron destinados a casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia. Una de cada cinco mujeres atendidas en el periodo reportó estar en una situación de violencia”, puntualizaron.