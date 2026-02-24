De Carlos Manzo al Pirata de Culiacán: una década de asesinatos del Cartel Jalisco Nueva Generación

México contiene la respiración, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en el que buscaban capturarlo. Controlado el caos y la destrucción que los cabecillas del grupo desataron en una parte significativa de la geografía nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que en las horas de bloqueos y comercios en llamas los lugartenientes de la organización criminal ofrecían 20.000 pesos, unos 1.150 dólares al cambio, por cada militar muerto. Según dijo, rozando el llanto, al menos 25 elementos de las fuerzas de seguridad cayeron en la jornada que siguió al mayor golpe —y culmen— de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Un incentivo que encaja con el perfil criminal de este cartel, que nunca ha dudado en usar toda su fuerza contra políticos y agentes de la ley que no estuvieran en su bando, y que lleva más de una década de asesinatos, con masacres de decenas de agentes, la muerte de políticos al estilo de Carlos Manzo y Aristóteles Sandoval e incluso la venganza contra el youtuber conocido como El Pirata de Culiacán.

Sin duda, el más recordado es el intento de asesinato de García Harfuch cuando era la cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de México en junio de 2020. Una emboscada de 28 sicarios, con cientos de balas calibre 0.50 combinadas con granadas en una zona exclusiva de la capital, de la que Harfuch sobrevivió aunque dos de sus escoltas y una pobre mujer que pasaba por ahí no tuvieron tanta suerte. Pero menos se habla de los otros casos, en los que el Cartel Jalisco Nueva Generación logró su objetivo, ganándose que la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, lo defina como una de las organizaciones criminales “más despiadada”.

En marzo de 2013, un par de años después de su entrada en la escena nacional, sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación mataron a su primer político de altura, José de Jesús Gallegos, que llevaba pocos días como secretario de Turismo del Estado de Jalisco durante la Administración del priista Aristóteles Sandoval. El propio Sandoval fue asesinado en diciembre de 2020, mientras estaba de vacaciones en Puerto Vallarta, también por esta organización.

Una persona sin vida yace en una carretera de Tapalpa, Jalisco, el 23 de febrero. Marco Ugarte (AP)

En el medio, un reguero de cadáveres de políticos y agentes asesinados. Algunos ejemplos. Año 2014: el panista Manuel Gómez Torres, alcalde de Ayutla; el diputado Gabriel Gómez Michel y su asistente, Heriberto Núñez Ramos. Año 2015: una emboscada de miembros del cartel a un grupo de las fuerzas de seguridad en abril tras la muerte de un jefe de sicarios acaba con un saldo de 15 agentes muertos; en un intento de captura del Mencho en mayo de 2015, sus guardaespaldas derriban un helicóptero militar con un lanzacohetes y mueren una decena de uniformados. Año 2019: otra emboscada, esta en Michoacán, acaba con otros 13 policías muertos. Año 2020: el mismo sicario del Jalisco Nueva Generación asesina primero a Francis Anel Bueno Sánchez, diputada de Colima, y después al juez del mismo Estado, Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa Verónica Barajas Guerra.

Su último gran asesinato político fue el pasado noviembre de 2025, cuando durante el Día de Muertos, tres sicarios cuasi adolescentes dispararon al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán. Manzo trataba de recuperar su territorio del control del crimen organizado.

También en 2025 se mostró la faceta vengativa por parte del Cartel. El pasado mayo fue asesinado Iván Morales Corrales en una emboscada en Temixco, Morelos. Este policía era un superviviente de ese derribo del helicóptero en 2015 durante el intento de captura del Mencho. Otro que sufrió las represalias fue Juan Luis Lagunas Rosales, un youtuber apodado El Pirata de Culiacán, asesinado en 2017 a los 17 años en un bar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Su pecado? El asesinato de 15 disparos ocurrió pocos días después de haber publicado un vídeo, visiblemente alcoholizado, donde gritaba “el Mencho a mí me pela la verga”.