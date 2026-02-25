El Samsung Galaxy S26 responde por ti a las llamadas de desconocidos

Su filtro de IA responde a las llamadas spam y de desconocidos para después notificar al usuario quién está al teléfono y cuál es su propósito

Con la habitual fanfarria y a pocos días de comenzar el Mobile World Congress, Samsung ha presentado la nueva generación de su smartphone más mimado. El Galaxy S26 llega con mejoras en el apartado fotográfico y en el uso de la inteligencia artificial. Aunque son dos funcionalidades concretas las que más destacan: un filtro de IA que responde a las llamadas de desconocidos, sean o no spam, y un modo de privacidad que oscurece la pantalla para esconderla de las miradas indiscretas por encima del hombro.

La presentación del Galaxy S26 se ha retrasado respecto a otros años. Esta vez la compañía ha escogido una fecha más cercana al MWC y así, de paso, se alejaba del lanzamiento de su primer plegable triple. El Galaxy Z TriFold se anunció en diciembre, pero en Estados Unidos llegaba a las tiendas a finales de enero. De haberse adelantado el S26, ambos dispositivos se habrían puesto a la venta casi al mismo tiempo, con el consiguiente riesgo de canibalización entre ellos.

El Samsung Galaxy S26 llega en los clásicos tres modelos: el básico, el S26 Plus y el S26 Ultra. Tiene un aspecto más redondeado que en la generación anterior, pero no hay grandes cambios de diseño. En el modelo básico la pantalla crece mínimamente hasta las 6,3 pulgadas, mientras las dos versiones mantienen sus dimensiones: 6,7 pulgadas el S26 Plus y 6,9 pulgadas el Ultra.

La cámara del S26 Ultra tiene una lente con mayor apertura, f/1.4 en el sensor principal, de 200 megapíxeles, que permite obtener más detalle en entornos con poca luminosidad. El sensor de su teleobjetivo de 50 megapíxeles monta un f/2.9, capaz de captar más luz con un zoom nocturno. Los modelos básico y S26 Plus montan sensores de 50 megapíxeles con f/1.8 y el ultra gran angular de 12 megapíxeles a f/2.2. Aunque las principales novedades del aspecto fotográfico están vinculadas a la edición inteligente.

Fotos de exhibición del nuevo Samsung Galaxy S26 y los Samsung Galaxy Buds. cedida por Samsung

A la hora de modificar las fotos, los nuevos terminales permiten introducir elementos o fusionar imágenes desde la app de galería. Basta una simple instrucción de texto. El modelo de IA que está por detrás es el popular Nano Banana, de Google. De esta forma, no será necesario acudir a un generador de imágenes externo para llevar a cabo modificaciones sustanciales. Eso sí, Samsung mantiene unas reglas para evitar abusos en la creación de contenido: no permite introducir elementos de violencia o desnudos y tampoco permite modificar las caras de las personas.

El modelo superior cuenta con un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para su funcionamiento en los dispositivos de Samsung. Funciona con 12 o 16 GB de RAM, según la versión, y su batería de 5.000 mAh se carga a 60W. En 30 minutos se puede alcanzar un 75% de la capacidad. Su peso y grosor disminuyen ligeramente. Son 214 gramos y 7,9 milímetros.

Galaxy S26 busca que la IA se use sin darnos cuenta

Con el Galaxy S26, Samsung ha querido que los usuarios puedan usar más fácilmente la IA en su dispositivo. Esto se traduce en funcionalidades que incluyen inteligencia artificial casi sin que el usuario se dé cuenta de que esta tecnología juega un papel. Esto ocurre con el filtro de llamadas de IA, que responde a las llamadas de números desconocidos.

No hace falta que estén en una lista de spam. Solamente con que el número no esté en la agenda del usuario o este no haya descolgado nunca una llamada con ese origen, salta una voz sintética. Después de avisar que la llamada será grabada y que se trata de un asistente artificial, pide al interlocutor que diga su nombre y el motivo de la llamada.

Fotos de exhibición del nuevo Samsung Galaxy S26. cedida por Samsung

El usuario, a quien la llamada le ha pasado desapercibida, verá una notificación en la pantalla con el nombre de la persona que llama y sus motivaciones, resumidas en una breve frase. La IA, que entiende el lenguaje natural, es capaz de procesar lo que diga el interlocutor y extraer la información más importante que ha recibido. Cuando el usuario ve la notificación, decide si responde a la llamada, cuelga o pulsa la opción ‘Llamaré luego’. Es una forma de ahorrar molestias sin perder oportunidades en un momento en que las llamadas spam se han disparado.

El Galaxy S26 cuenta con otro uso casi inadvertido de la IA. Se trata de la función ‘Now Nudge’, que ofrece atajos al usuario para completar ciertas acciones. Si un amigo le pide por WhastApp que le envíe las fotos del último viaje que ambos hicieron a Londres, el smartphone identifica esas imágenes en la galería. Acto seguido, las sugiere en miniatura en el chat de WhatsApp, para que el usuario las mande sin buscarlas. O al hablar con alguien que le propone quedar el jueves a las seis de la tarde, la IA comprobará el calendario sin que se lo pida nadie y, si en ese hueco había puesta una reunión de trabajo, se lo indicará al usuario.

Son pequeñas ayudas que se integran en el uso habitual que hace un usuario del smartphone. El Galaxy S26, cuya IA se basa principalmente en Gemini y en el asistente de Samsung, Bixby, también admite otros modelos. Integra también Perplexity, especializado en búsquedas, que en este caso se ha pensado para encontrar lo que quiera el usuario, tanto en Internet como en las funciones del dispositivo.

Aunque en el Galaxy S26 Ultra, una de las funcionalidades que más destaca no está relacionada con IA. Su base es el hardware y proporciona un modo privado de utilizar el dispositivo en entornos donde hay otras personas. Está pensado para cuando toqueteamos el móvil y vemos contenido en el transporte público. Quizá no nos importe que otros vean las noticias que leemos o los vídeos de nuestras redes sociales. O tal vez sí. Pero lo que nadie quiere es que los demás vean lo que pone su app de banco o miren por encima del hombro lo que escribe en un correo del trabajo.

Para evitarlo, el S26 Ultra cuenta con un panel de pantalla que permite cambiar el haz de luz de los píxeles. En lugar de proyectarse hacia el frente, una posición que permite ver el móvil desde cualquier sitio, la luz gira unos grados de forma calculada. De esta manera, solo quien esté justo delante de la pantalla la puede ver. Si se mira desde los lados, oblicuamente, el panel solo queda oscurecido.

Junto a sus nuevos smartphones, Samsung también ha presentado sus nuevos auriculares, los Galaxy Buds4 y Buds4 Pro, con cancelación de ruido activa mejorada y un altavoz woofer más amplio. Todos los dispositivos se pueden reservar ya.