Lo mejor del CES 2026: un móvil que se convierte en tableta y un robot aspirador que sube escalones

El Samsung Trifold ha sido el ganador absoluto de los premios a los mejores productos del CES 2026, que otorga el grupo editorial CNet en colaboración con la organización de la feria.

El jurado de la mayor feria tecnológica del mundo reconoce la innovación en teléfonos plegables y la aplicación de IA a la robótica como las dos grandes tendencias tecnológicas de este año

El Consumer Electronics Show (CES) ha cerrado sus puertas este viernes en Las Vegas (EE UU) como el mayor escaparate mundial de las tendencias llamadas a dominar la industria tecnológica durante este 2026. Con más de 140.000 asistentes y más de 4.500 empresas e instituciones exhibiendo sus novedades, el catálogo de innovaciones cubre cualquier tipo imaginable de productos destinados a satisfacer las necesidades tanto del público general como de los profesionales especializados. Y en un año en que se espera que Apple lance su primer teléfono plegable, dando un fuerte espaldarazo a ese formato, sus grandes competidores han copado el interés de los analistas con propuestas que buscan hacer más prácticos y accesibles esos dispositivos híbridos entre móviles y tabletas.

Hasta ahora, los móviles plegables se posicionaban como un objeto de deseo para quienes aspiran a poder multiplicar por dos el tamaño de pantalla de su teléfono para ver películas o tomar notas; o para quienes se quieren dar el gustazo de doblar su móvil para que les quepa en casi cualquier bolsillo. Llamémosle caprichos o necesidades demasiado de nicho, lo cierto es que el formato no acaba de despegar en ventas y su precio sigue siendo muy elevado. La multinacional Samsung ha sido pionera en móviles plegables desde que lanzó en 2019 su primer modelo Fold, y siete años después le da una nueva tuerca con el Galaxy Trifold, que ha sido una de las grandes sensaciones del CES 2026.

El primer móvil tríptico de Samsung —Huawei ya presentó el suyo, el Mate XT, hace más de un año— ha sido el ganador absoluto de los premios Lo Mejor del CES 2026 que otorga el grupo editorial CNet en colaboración con la entidad organizadora de la feria, la CTA (siglas en inglés de la Asociación para la Electrónica de Consumo). EL PAÍS ha podido usar este terminal en el espacio de Samsung en el CES. Asombra por el funcionamiento mejorado del mecanismo de repliegue/despliegue que le permite alcanzar un tamaño de pantalla de 10 pulgadas.

Totalmente abierto es una finísima tableta; que además recurre a la interfaz DeX de Samsung para poder manejar las ventanas de las apps como si fuera un ordenador. Cerrado por completo, es un teléfono muy grueso que —ahora que vuelven los móviles cada vez más finos— se siente extraño en la mano, también porque así resulta demasiado alargado. A falta de una prueba más completa, parece más útil si se le mira como una finísima tableta que puede plegarse dos veces (¿por qué no le han llamado bifold?) hasta convertirse en un robusto móvil; y no al revés, como lo promociona Samsung. Ya se vende en Corea del Sur y llegará a EE UU en los próximos meses, con un precio de 2.500 dólares. En Europa todavía no se ha anunciado ni fecha de lanzamiento ni tampoco precio.

La inteligencia artificial, omnipresente

En una feria en la que la inteligencia artificial está por todas partes, esta tecnología apenas ha tenido protagonismo directo en los premios a los productos más destacados. Sí, en cambio, han copado varios galardones dispositivos robóticos a los que la revolución de la IA generativa les ha servido para catapultar sus habilidades en los últimos años. Es el caso sobre todo de los robots aspiradores como el Roborock Saros Rover, que ha superado la gran barrera para este tipo de aparatos domóticos: subir y bajar escaleras, para poder limpiar en casa de varios pisos o alturas.

El otro dispositivo robótico más aplaudido en este CES ha sido el humanoide Atlas, de la empresa Boston Dynamics. El prototipo mostrado en la feria llamó la atención por sus andares naturales, que contrastan con la torpeza que transmitían versiones previas de este robot. Con los vehículos autónomos como gran tendencia de fondo que se mantiene, el premio en la categoría de transporte ha sido, sin embargo, para el escúter de movilidad Strutt Ev1; que también se autoconduce, abriendo nuevas posibilidades para personas con movilidad reducida.

Otras novedades de la mayor feria tecnológica del mundo galardonadas en sus premios oficiales han sido el ladrillo inteligente de Lego, como tecnología más prometedora; los portátiles de pantalla enrollable de Lenovo, en la categoría de videojuegos; el dispositivo ponible Peri, uno de los primeros que se dedica al seguimiento de la perimenopausia; o la tecnología de Willo que aspira a que en un futuro ya no tengamos que enchufar ni televisores ni lámparas ni ordenadores, sino que se alimenten de electricidad de manera inalámbrica.

Por último, en la categoría de inteligencia artificial como tal, la innovación más destacada ha sido Qira, el agente de IA con el que Lenovo pretende hacer frente a la inteligencia personal que Apple presentó en 2024, que no logró lanzar en 2025 y que ha prometido tener lista finalmente durante esta primavera.