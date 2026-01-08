Ladrillos inteligentes de Lego y portátiles que amplían su pantalla: así reinventa la rueda el sector tecnológico

Un coche hecho con piezas de Lego lleva acoplado encima un ladrillo inteligente, durante la presentación realizada en el CES de Las Vegas (EEUU) por la compañía danesa de juguetes.

En una edición del CES protagonizada de nuevo por la IA generativa, destacan las grandes empresas que recurren a otras estrategias para innovar con sus productos de siempre

Por tercer año consecutivo, la inteligencia artificial generativa protagoniza la feria de tecnología de consumo más grande del mundo —el CES, que se celebra esta semana en Las Vegas (EE UU), como cada año—. La omnipresencia de la IA es tan apabullante al recorrer cada pabellón y stand que llaman la atención las empresas que no recurren a ella. Es el caso de Lego, que ha causado furor con su presentación de una nueva versión del ladrillo que sirve para construir todos sus modelos. Por primera vez desde su creación en 1958, la compañía de juguetes danesa incluye electrónica dentro de su elemento más básico.

El denominado por Lego “ladrillo inteligente”, pese a que no usa IA, es una pieza que parece uno de sus ladrillos tradicionales de 2x4. Aunque tiene un aspecto un poco diferente, nada haría pensar que lleva casi un ordenador dentro, comandado por un diminuto chip de unos 4 milímetros diseñado a medida para interpretar la información que le envían los acelerómetros de la pieza y otros sensores —de luz y sonido— y controlar un juego de LEDs, un sintetizador, un minialtavoz y un sistema de intercomunicación entre juguetes basado en Bluetooth.

El resultado es que los coches, barcos o naves espaciales que llevan incorporado un SMART Brick de Lego emiten sonidos y luces cuando se aproximan entre sí o como reacción a los movimientos que realizamos al jugar con ellos. Probar esos Lego híbridos es divertido y sorprendente, una experiencia mucho más sofisticada de lo que cabría esperar al leer descripciones como esta.

Sin embargo, esas primeras sensaciones dejan luego en las cabezas adultas un poso de preocupación: ¿qué queda para la imaginación de un niño que ya no necesita acompañar con sus propios efectos especiales el vuelo rasante de una nave espacial construida con bloques de colores? La respuesta comenzarán a darla los pequeños jugadores a partir del 1 de marzo, cuando salgan a la venta los primeros sets de la gama SMART Play de Lego, que serán inicialmente todos de su gama de Star Wars e incluirán también figuras inteligentes como la de Darth Vader.