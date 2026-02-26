Trump nombra embajador en Sudáfrica a Leo Brent Bozell III, un defensor del ‘apartheid’ en los años ochenta

Se llama Leo Brent Bozell III y, desde este lunes, es el nuevo embajador de Estados Unidos en Sudáfrica. Aunque no es diplomático ni tiene apenas vínculos con África, en los años ochenta se significó por su defensa del apartheid y sus críticas al Congreso Nacional Africano (CNA), el partido gobernante en Pretoria, al que acusó de terrorismo. En 2013, cinco días después de la muerte de Nelson Mandela, el gran líder anti-apartheid sudafricano y Premio Nobel de la Paz, dijo que los medios de comunicación “idealizaban” su figura. En la actualidad, Bozell defiende la tesis del “genocidio blanco”, que señala al Ejecutivo sudafricano como promotor de confiscaciones de tierras y crímenes contra la minoría blanca, y promueve la acogida de los afrikáners como refugiados en EEUU.

El nuevo embajador en Sudáfrica, licenciado en Historia del Arte de 70 años, hunde sus raíces en una saga familiar profundamente conservadora. Además de apoyar activamente la elección de políticos republicanos, como Ronald Reagan, en 1987 fue el fundador del Media Research Center (MRC), una organización creada para combatir los enfoques liberales y de izquierdas en los medios de comunicación. Fue entonces cuando se significó en defensa del apartheid, el régimen discriminatorio y racista impuesto en Sudáfrica por la minoría blanca. Aunque es conocido como escritor y columnista, sus propios colegas del MRC le han acusado de no haber escrito ninguna de sus obras. Su hijo Leo Brent Bozell IV participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por lo que fue condenado a 45 meses de cárcel. Posteriormente, Trump le otorgó un perdón presidencial.

Dado su vínculo con los medios de comunicación, Trump anunció en enero de 2025 el nombramiento de Bozell al frente de la Agencia de EE UU para los Medios Globales, pero apenas dos meses después cambió de idea y le designó como nuevo embajador en Sudáfrica. En declaraciones públicas, el presidente estadounidense aseguró que tenía “una intrépida tenacidad, una extraordinaria experiencia y un vasto conocimiento para una nación que lo necesita desesperadamente”. El problema insinuado por Trump en estas declaraciones es que, desde su llegada a la Casa Blanca, las relaciones entre ambos países se han deteriorado a gran velocidad.

Además de las acusaciones por el supuesto “genocidio blanco”, que Pretoria niega con rotundidad, la crisis diplomática se agudizó después de que Sudáfrica denunciara a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “genocidio” contra la población palestina en Gaza. EE UU considera que Pretoria no solo ha abierto una causa contra uno de sus grandes aliados internacionales, sino que se ha acercado a Rusia, China e Irán. El último escenario de esta crisis bilateral se vivió en el G-20. Trump se negó a acudir a la cumbre de este organismo, celebrada en Johanesburgo el pasado noviembre, y ha presionado de todas las maneras posibles hasta lograr que Sudáfrica se retire durante un año del mismo, coincidiendo con la presidencia estadounidense en 2026 de este foro de los países más desarrollados.

El propio Leo Brent Bozell III ya dejó claras sus intenciones como embajador cuando fue llamado a declarar ante un comité del Senado el pasado octubre: “Expondré nuestras objeciones a la deriva geoestratégica de Sudáfrica”, en referencia a sus buenas relaciones con competidores de EEUU como Irán, país con el que realizó maniobras navales conjuntas en enero. Asimismo, anunció su intención de promover el plan de acogida como refugiados de los ciudadanos blancos o afrikáners que deseen instalarse en EE UU y de presionar a Sudáfrica para que ponga fin a los crímenes contra la minoría blanca.

La llegada a Sudáfrica de este declarado ultraconservador se interpreta más bien como una nueva vuelta de tuerca en la crisis bilateral, o incluso como una provocación, que como un intento de calmar los ánimos. El puesto de embajador en Pretoria estaba vacante desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024, mientras que Washington expulsó al representante sudafricano en EE UU en marzo pasado, tras la denuncia ante la CPI. El Gobierno del país africano ha aceptado el nombramiento y está previsto que Leo Brent Bozell III reciba su acreditación de manos del presidente Cyril Ramaphosa el próximo mes de abril, según informó una fuente gubernamental a France Press.

EE UU es el segundo socio comercial más importante para Sudáfrica después de China. Las principales exportaciones a Norteamérica fueron platino, metales preciosos, vehículos motorizados y diamantes, según el Ministerio sudafricano de Comercio, mientras que las importaciones se centraron en maquinaria, combustibles minerales, productos químicos y vehículos. Sin embargo, las medidas proteccionistas impuestas por Trump, con aranceles que en el caso de Sudáfrica han llegado al 30%, han supuesto una merma a este flujo comercial. Las crecientes diferencias políticas entre ambos países dificultan la firma de acuerdos bilaterales.