FIL Palacio de Minería 2026: fechas, costos, programa y Sonora como Estado invitado

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) celebra su 47 edición en 2026 con una renovación que enfatiza la bibliodiversidad y la digitalización. Sonora asume el rol de Estado invitado, con la promesa de enriquecer el programa con su producción cultural y literaria.

Con más de 1.200 actividades programadas, desde presentaciones de libros y conversatorios hasta conciertos y talleres innovadores, la FILPM 2026 busca atraer a más de 100.000 visitantes al Palacio de Minería, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad de México. Esta edición, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, incorpora herramientas digitales como una app renovada para navegación y acceso al catálogo, en respuesta a los retos de la lectura en México .

Fechas, horarios y costos de acceso

La FILPM 2026 se lleva a cabo desde este viernes al domingo 1 de marzo en el Palacio de Minería, ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico de Ciudad de México. Los horarios son de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos de 10.00 a 21.00 horas.

La entrada general cuesta 20 pesos de lunes a viernes y 25 pesos los sábados y domingos. Niños menores de 6 años y personas con discapacidad acceden de forma gratuita. Las tarifas buscan mantenerse consistentes con ediciones previas para facilitar el acceso a un público amplio.

Asistentes a la Feria del Libro del Palacio de Minería, en 2025. Andrea Murcia Monsivais (Cuartoscuro)

Programa cultural, oferta editorial y estado invitado

En la FILPM 2026 participan 550 sellos editoriales y 185 expositores en 1.500 metros cuadrados de stands, con énfasis en independientes y novedades mexicanas. El programa abarca 1.200 actividades, incluyendo cientos de presentaciones de libros, conferencias y conversatorios, cinco conciertos en Sesiones en Minería y más de 70 talleres. Entre las novedades están los ciclos Literatura en Lenguas Indígenas y Encuentros con Lectores, orientados a diálogos directos y audiencias jóvenes.

Se rendirán homenajes a autores mediante “espacios de memoria viva” en tres formatos: homenajes por el centenario de nacimiento, exposiciones fotográficas y homenajes a los autores fallecidos en 2025. La renovada aplicación móvil FIL Minería ofrece programación, mapas y el catálogo digital para una experiencia accesible. El programa completo también puede consultarse desde el sitio web del evento .

Sonora, anunciado como invitado de honor, desplegará alrededor de 90 actividades con más de 100 creadores locales. Autores como Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Emilia Buitimea, Daniel Serrano y Selene Carolina Ramírez participarán en presentaciones, lecturas y conversatorios. Esta selección destaca la diversidad sonorense, desde literatura indígena hasta ensayos multidisciplinarios, en un Estado que ha ganado relevancia cultural tras invitaciones recientes a eventos como el Festival Internacional Cervantino.

La FILPM tiene sus raíces en 1924, cuando el Palacio de Minería albergó la primera Feria del Libro en México, impulsada por José Vasconcelos para fomentar la lectura y el interés de editores extranjeros, además de promover el arte de la imprenta. En 1947, durante la Segunda Conferencia de la Unesco, se realizó la Feria del Libro Universitario en el mismo recinto, organizada por Jaime Torres Bodet con ediciones accesibles de la UNAM, consolidando su tradición cultural. La edición moderna inició en 1980 por iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y otras instituciones, convirtiéndola en la feria literaria más antigua del país y fuente de inspiración para eventos como la FIL de Guadalajara.

