Seis partidos de sanción a Prestianni tras la denuncia de Vinicius, que le acusó de llamarle “mono”

La UEFA se ha servido de la declaración del jugador del Benfica, que dijo haberle llamado “maricón”, y le ha impuesto una de las sanciones más duras por “conducta discriminatoria de carácter homófobo”

El futbolista del Benfica Gianluca Prestianni ha sido sancionado con seis partidos de suspensión, tres de ellos sujetos a un periodo de prueba, por su “conducta discriminatoria de carácter homófobo” hacia el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. en el partido de ida del playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz. Así lo ha confirmado este viernes la UEFA.

El organismo rector del fútbol europeo ha comunicado la sanción impuesta al jugador argentino tras la investigación abierta por los incidentes denunciados por el atacante madridista el día del encuentro. El partido, celebrado el pasado 17 de febrero, acabó manchado por la sombra del racismo después de que el brasileño, adalid de la lucha contra la xenofobia, asegurara que Prestianni le había llamado “mono”. Sin embargo, al no haber pruebas de que el insulto fuera ese y después de que el acusado confesara haberle llamado “maricón”, en ligar de insultarle por su color de piel, el comunicado concluye que los insultos no fueron racistas, sino homófobos.

“El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender al jugador del Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado, por conducta discriminatoria homófoba”, informa la nota de la UEFA.

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No obstante, la suspensión de tres de esos encuentros queda sujeta a un “periodo de prueba de dos años” a partir de la fecha de la decisión. La sanción incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió en el encuentro de vuelta del playoff disputado el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Además, la UEFA solicitará a la FIFA que la sanción tenga alcance mundial.

En aquel partido, tras marcar el 0-1 en Lisboa, el brasileño se acercó al árbitro del encuentro, el francés François Letexier, para comunicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras iniciar una discusión. El colegiado activó el protocolo previsto para estos casos y el partido se detuvo durante varios minutos antes de reanudarse.

Prestianni negó en todo momento haber proferido insultos racistas contra Vinicius Jr., mientras que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé aseguró ante los medios que el jugador del Benfica había llamado “mono” a su compañero hasta en cinco ocasiones. El francés insistía en que lo había escuchado desde su posición en el césped.

Semanas después, en una entrevista con la cadena Telefe, Prestianni reconoció que le había llamado “maricón”. “Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui, ni lo seré. Para nosotros es normal decir ‘cagón’ o ‘maricón”, afirmaba. Esa ausencia de pruebas, pese a la confesión, ha permitido que la sanción no sea tan dura como podría haberlo sido de haber considerado los insultos racistas.

El organismo europeo trata así el racismo y la homofobia en el artículo 14 de su código disciplinario: “Cualquier entidad o persona sujeta a estas normas que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas, por cualquier razón, como su color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual, será sancionada con una suspensión de al menos diez partidos o un periodo de tiempo determinado, o cualquier otra sanción adecuada”. Prestrianni ya no estuvo en el Bernabéu en el partido de vuelta. Ni podrá jugar los próximos dos de competición europea que tenga en el horizonte. Para los tres siguientes, la UEFA le concede un periodo de prueba para enmendarse.