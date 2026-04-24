Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la ceremonia de conmemoración del Yom HaZikaron, en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el martes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de un año. Lo que hasta ahora no se había hecho público, y ha sido confirmado por la oficina del mandatario, es que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo “completamente exitoso”, según ha comunicado este viernes la misma fuente.

De acuerdo con su gabinete, Netanyahu pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico “para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel”.

“Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana”, revela el documento difundido este viernes, en el que se explica que el 29 de diciembre de 2024, en plena ofensiva contra Gaza, Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigna de la próstata. Después de la intervención, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario, se reveló “un pequeño foco, de menos de un centímetro, con características sospechosas en la próstata”, continúa el texto. Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba de un cáncer benigno de próstata “sin metástasis”.

“Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada”, alega el informe. Según el mismo documento, Netanyahu optó por la segunda opción y el tratamiento fue “un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión”.

El medio israelí Ynet ha reportado que Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem (suroeste de Jerusalén) este viernes, lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.