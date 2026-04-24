Bóveda de piedra y aspecto de mina: así es el último narcotúnel localizado en Ceuta

Excavado en piedra y abovedado, con aspecto de mina e inundado parcialmente por aguas subterráneas. El vídeo facilitado este viernes por el Ministerio del Interior del último narcotúnel localizado en Ceuta muestra su complejidad y las dimensiones del mismo (aproximadamente 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho), por el que podían llegar a transitar dos toneladas de hachís a la semana desde Marruecos hacia España. En las imágenes difundidas a través del perfil oficial de la Policía Nacional en la red social X, se observan algunos puntos que los agentes que lo han inspeccionado han debido apuntalar para evitar desprendimientos y cómo el agua se filtra por las paredes e, incluso, de manera abundante en la última parte que muestra el vídeo. También que la galería no discurre en línea recta, sino que muestra una curvatura.

El acceso a la galería estaba en una nave del polígono de El Tarajal, a solo una decena de metros de la valla fronteriza con Marruecos y, para dar con él, los agentes tuvieron que mover un refrigerador de grandes dimensiones detrás del cual había una puerta que daba acceso a una segunda nave que se encontraba insonorizada. Allí, los agentes de la Udyco descubrieron evidentes signos de que una zona del suelo había sido “tocada”, es decir, que en ella se habían hecho obras recientemente.

Tras levantar una capa de cemento, los agentes encontraron una trampilla que daba acceso a un pasadizo organizado en tres estratos diferenciados. El primer nivel era la galería de acceso, de 19 metros de profundidad. El segundo o intermedio fue bautizado por los agentes como “narcodespensa”. Se trata de un hueco amplio en el que “se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción al exterior”. El tercero y último era el pasadizo que llevaba hasta Marruecos. Su longitud total y el punto de salida aún no han podido ser determinados.

La trama, presuntamente encabezada por el empresario marroquí Mustapha Chairi Brouzi, había dotado al túnel de un sistema de poleas, grúas, raíles y dos vagonetas que permitía mover los palets de hachís sin necesidad de que los que operaban a un extremo y otro del pasadizo tuvieran que verse en ningún momento, lo que acrecentaba la seguridad en caso de redada policial. Además, para mantener operativa la estructura en un terreno con aguas subterráneas que podían inundarla, había hecho instalar dos potentes bombas de achique que funcionaban de manera permanente y había insonorizado la nave para que el ruido que generaban no levantase sospechas.

Como se observa en las imágenes, este narcotúnel tenía una estructura más compleja que el localizado en febrero del año por la Guardia Civil y que era gestionado también por la misma trama. Aquel tenía la entrada en una antigua marmolería sin actividad del mismo polígono de El Tarajal. También contaba con un sistema de iluminación propio, aunque la estructura de esta era más endeble. Así, las paredes de aquel pasadizo, excavadas a menos profundidad, 12 metros, estaban cubiertas de tablones de madera, la galería era algo más estrecha (70 centímetros de ancho) y en algunos tramos la altura se reducía hasta los 50 centímetros. No había ni raíles ni vagonetas, y los portadores se veían obligados a avanzar a gatas para transportar los fardos de droga.