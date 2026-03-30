Raíles, vagones y tres niveles en el nuevo narcotúnel localizado por la Policía en Ceuta

Lo que hace unos años era una simple sospecha policial, ya es una realidad contrastada y, además, por partida doble. La Policía Nacional localizó el pasado fin de semana un narcotúnel que, desde Ceuta, llevaba hasta Marruecos y permitía la entrada en España de ingentes cantidades de hachís. Es el segundo pasadizo de estas características que se localiza en la ciudad autónoma después de que hace algo más de un año la Guardia Civil localizase uno. Ambas galerías tenían, además, elementos comunes: las dos se encontraban ocultas en naves del polígono de El Tarajal, muy próximo a la frontera con el país magrebí, y tenían una estructura compleja que permitía el trasiego de personas y grandes toneladas de droga.

En el caso del descubierto ahora por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, el “laberíntico” túnel, como lo describe el Ministerio del Interior, tenía tres niveles: un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos hasta que eran sacados a la superficie y una línea final hacia Marruecos. Además, la galería estaba equipada con un sistema de poleas “para el traslado seguro” de los alijos. La entrada al mismo estaba camuflada detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. En el caso del hallado hace un año, la entrada estaba en una antigua marmolería sin actividad y las paredes del pasadizo, por las que había que ir gateando, estaban cubiertas de tablones de madera y contaba con un sistema de iluminación propio y de achique de agua.

La operación policial que ha permitido ahora localizar el nuevo narcotúnel se desarrolló el pasado viernes y se saldó con, al menos, 16 detenidos, uno de ellos un ex guardia civil. La investigación apunta a que las grandes cantidades de hachís con las que traficaban ―los agentes intervinieron durante las pesquisas un alijo de 15 toneladas en Almería― tenían como destino final España y Francia. En el operativo, desarrollado tanto en Ceuta como en Andalucía y Galicia, se realizaron 29 registros y se intervinieron cerca de un millón y medio de euros y 66 equipos de comunicación.

La investigación judicial comenzó hace poco más de un año y se centró desde el principio “en una estructura ceutí” que enviaba hachís producido en Marruecos y con capacidad para transportar la droga a distintos puntos de Europa, para lo que contaba con numerosos vehículos. En la ciudad autónoma se realizaron nueve registros en zonas como la Marina Española, en el centro, el barrio del Príncipe, la avenida del Muelle Cañonero Dato, Arcos Quebrados, Benítez, la avenida del Teniente Coronel Gautier y el polígono de El Tarajal, donde finalmente se ha localizado el nuevo narcotúnel.

Las fuerzas de seguridad tenían desde hace años la sospecha de que existía al menos una de estas galerías en Ceuta por la que las organizaciones criminales abastecían a Ceuta de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos que, posteriormente, era trasladado a la Península en camiones y remolques que embarcaban en ferris. Esa conjetura se consolidó en diciembre de 2023, cuando la Guardia Civil interceptó en el puerto, a punto de salir con rumbo a Algeciras (Cádiz), un camión que transportaba oculto entre deshechos 3.000 kilos de hachís, una cantidad de droga que superaba, con mucho, la que las tramas pueden colar a través de los pasos fronterizos legales o del doble vallado perimetral de la frontera.