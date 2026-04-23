La Secretaría Anticorrupción abre una investigación por la estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada en Londres

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno va a abrir una investigación sobre la estancia de meses del hijo de Marcelo Ebrard, actual Secretario de Economía, en la residencia de la Embajada de México en Londres. Así lo ha confirmado la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves en su conferencia Mañanera: “Hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática. Lo que tiene que revisarse es si se violó alguna norma en ese sentido”. EL PAÍS documentó que Marcelo Patrick Ebrard vivió, al menos, de junio de 2021 a enero de 2022 en el edificio diplomático mientras su padre era canciller y él estaba estudiando unos cursos de Psicología. Tenía a su servicio mayordomo, cocinera y personal de limpieza.

Ebrard reconoció la semana pasada la estancia de su hijo en la sede, pero señaló que tuvo una conducta “intachable” y que organizó una exposición sobre salud mental en la pandemia, por lo que no veía “ningún abuso” por su parte: “No usamos ningún recurso indebidamente”. Preguntada por si estaba de acuerdo con la postura de su secretario, Sheinbaum ha evitado posicionarse: “Bueno, lo que hay que ver es si hubo alguna falta legal, jurídica y en todo caso normar si no existen esas normas. Normar las características de las Embajadas”.

Esta investigación en la Secretaría Anticorrupción se suma a la denuncia que presentó el Partido de Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Marcelo Ebrard y contra la exembajadora Josefa González-Blanco por presunto ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones.

El secretario de Economía ha mantenido que su hijo vivió en la residencia debido a una invitación de la entonces embajadora en Londres, Josefa González-Blanco. Ella no ha contestado a las preguntas sobre esta invitación. “Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora y le dije: ‘Oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios y yo tengo muchas reservas’, porque estábamos en plena pandemia. Y [ella] me dijo: ‘Mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo, cuando menos el tiempo que sea indispensable”, relató el excanciller en Palacio Nacional.

Ese tiempo “indispensable” terminaron siendo meses. “En la residencia sí se recibían visitas, pero solo un par de días. Él fue el invitado que más tiempo se quedó”, señaló a EL PAÍS una persona que trabajó en ese tiempo en la representación sobre la estancia de Marcelo Patrick. Tres fuentes informaron a este periódico que el estudiante vivía ahí incluso antes de que González-Blanco llegara en abril de 2021 y que en ese tiempo, el joven, de entonces 26 años, era atendido en exclusiva por todo el personal de la residencia. Esa información ha sido rechazada tajantemente por Ebrard.

En un procedimiento regular, los invitados por el Gobierno mexicano a la residencia de la Embajada reciben un oficio firmado de quien asume la responsabilidad legal de su estadía. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha contestado sobre quién autorizó la llegada del hijo del canciller ni con qué propósito se permitió. Ebrard ha insistido en que le agradeció a Josefa González-Blanco la invitación directa a su hijo. Durante los cincos años de mandato de la embajadora se registró una estela de denuncias por malos manejos, acoso laboral y falta de relaciones bilaterales entre México y Reino Unido.