Inicia el registro para obtener entradas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Los boletos, igual que los del Mundial 2026, serán rifados de manera aleatoria y tendrán un costo inicial de 28 dólares

Comienzan los preparativos para adquirir entradas a los Juegos Olímpicos de 2028 en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos que celebra su edición XXXIV y desde este miércoles 14 de enero se abre el registro gratuito para obtener uno del millón de boletos disponibles a un costo inicial de 28 dólares. Esta modalidad, idéntica a la que se está gestionando para el Mundial de Fútbol 2026, requiere que las personas interesadas se inscriban a una rifa para después ser seleccionados, de manera aleatoria, y poder adquirir el pase. La fecha límite para ingresar a la dinámica es el miércoles 18 de marzo y será a partir del mes de abril que comiencen a llegar los correos a los afortunados. De acuerdo con la página oficial, los boletos no pasarán de los 100 dólares.

Además del sorteo, la organización habilitará una preventa del 2 al 6 de abril para las personas que vivan cerca de los sitios en los que se estarán llevando a cabo las distintas competencias. “Aficionados con códigos postales elegibles entrarán a un sorteo que les permita adquirir las entradas antes de la venta al público general”, se lee en la página web. Los códigos postales deben ser del Gran Los Ángeles —los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura— y la ciudad de Oklahoma.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 inician el viernes 14 de julio y cierran el domingo 30 de julio. Dos semanas después, arrancan los Juegos Paralímpicos en esta misma ciudad; del 15 al 27 de agosto. Las entradas para estos se podrán adquirir hasta 2027 y tendrán el mismo formato, preregistro y sorteo.

La edición XXXIV de las olimpiadas en Estados Unidos incorpora cinco nuevos deportes: béisbol/sóftbol, criquet y lacrosse, que regresan a la competencia, y squash y fútbol bandera o flag football, una variación del fútbol americano, que debutan.

El béisbol/sóftbol se considera en esta edición como uno solo, ya que los hombres competirán en el primero, y las mujeres en el segundo. Es la séptima vez que el béisbol aparece en las olimpiadas, y la sexta para el sóftbol; ambos deportes tienen su origen en el país norteamericano.

El lacrosse vuelve después de más de un siglo sin participar. En 1904 (San Luis, Estados Unidos) y 1908 (Londres), Canadá se colgó las preseas de oro. Las selecciones de Australia, Inglaterra y Japón parten como las favoritas para obtener el primer lugar.

Los Ángeles también será anfitrión de los primeros Juegos Olímpicos en los que compiten más deportistas en competencias femeniles que varoniles. De acuerdo con el Comité Olímpico internacional (IOC, por sus siglas en inglés), participarán 11.198 atletas en total y el 50,5% serán mujeres.