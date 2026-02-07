El año histórico del aguacate mexicano en el Super Bowl

El campo aguacatero mexicano celebra como cada año la llegada del Super Bowl, la gran final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) que se celebrará el domingo. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (Apeam) preveía a finales de enero envíos por 127.000 toneladas de aguacate mexicano a Estados Unidos, un incremento del 11% respecto al año anterior y “un récord histórico”. El evento supone un respiro momentáneo para el sector, uno de los grandes negocios asediados por la sombra de los grupos criminales.

Michoacán y Jalisco son las dos grandes entidades productoras del aguacate, con el 88% y un 12% de la producción prevista para el envío, respectivamente. “Gracias a su microclima único, la composición de sus suelos y décadas de experiencia agrícola, se consolidan como regiones clave para garantizar el abasto constante de aguacate mexicano durante todo el año”, reza el comunicado de la asociación, que atiende a la “creciente demanda del consumidor estadounidense”.

El Super Bowl es el evento de mayor consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos. Solo en la tercera semana del año se enviaron cerca de 38.000 toneladas del fruto. “Esta proyección récord no se trata solo de volumen, sino de certeza en la calidad, en la disponibilidad de tamaño, en el suministro promocionable y en nuestros programas promocionales están diseñados para apoyar a nuestros socios durante todo el año”, señala el presidente y CEO de Avocados From Mexico, Álvaro Luque, en las declaraciones recogidas por la asociación.

El aguacate es uno de los productos claves de la dieta mexicana. Muestra de ello ha sido el anuncio del Gobierno federal, que este miércoles ha impulsado la denominación de origen para el aguacate producido en Michoacán como parte de una estrategia para fortalecer su posicionamiento en el comercio internacional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha informado de que su Administración trabaja en la protección de marcas y patentes para dar más valor comercial e identidad territorial al fruto. “Ya hicimos ferias de comercio, pero para el segundo semestre del año tendremos presencia de Michoacán en los Estados Unidos”, ha expuesto Ebrard durante la habitual conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, celebrada este viernes en Morelia.

La Apeam indica en su comunicado que esperaban que los patrones climáticos y la continua inversión de la industria en la mejora de prácticas agrícolas se traduzcan en “resultados sólidos”. La asociación recoge que los municipios de mayor aportación de Michoacán serán Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro; mientras que destacan los municipios jaliscienses de Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

El campo mexicano ha vivido un año duro, agravado por la violencia de los grupos criminales contra los trabajadores del sector. A finales de octubre, miles de agricultores y ganaderos de al menos 20 Estados salían a las calles para protestar por esa inseguridad, pero también contra los bajos precios de sus productos y el aumento de los costes de producción.