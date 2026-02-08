Super Bowl 2026, en vivo | Seattle Seahawks y New England Patriots se disputan el campeonato de la NFL

Los 'playmakers' del ataque

Si el partido se juega a pocos puntos, unas pocas jugadas en ataque pueden marcar la diferencia. Ambos esquemas han tratado de arropar a sus quarterbacks frente a otros equipos en los que el pasador está llamado a ser el salvador de la patria. Eso ha ayudado a que Sam Darnold, el renacido de Seattle, y Drake Maye, el jugador de segundo año de New England que aspira a ser el pasador más joven en ganar la Super Bowl, tengan cifras excelentes en la precisión de sus pases. El que menos tenga que arriesgar, tendrá mucho ganado. Por eso será clave establecer el juego de carrera, la forma más segura de mover el balón. Por vía aérea, Darnold tiene en Jaxon Samith-Njigba al mejor receptor de la liga, elegido como jugador ofensivo del año. Y otros veteranos como Cooper Kupp, MVP de la Super Bowl en 2021 con los Rams. Maye no tiene tanta estrella, pero sí mejores piernas. Las necesitará para salvar acciones corriendo e improvisar cuando la defensa rompa sus esquemas.