Super Bowl 2026, en vivo | Seattle Seahawks y New England Patriots se disputan el campeonato de la NFL
La gran final de la NFL se disputa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, con la expectativa por la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo por todo lo alto
El Super Bowl LX, la gran final del fútbol americano profesional de Estados Unidos, enfrenta a los renovados New England Patriots, un viejo conocido de estas instancias, y los Seattle Seahawks, el equipo a vencer esta temporada y los favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi. El evento, con un impacto económico y social que trasciende lo meramente deportivo, tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. En esta edición, Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo, el momento más visto de la transmisión con picos de audiencia que alcanzan más de 127 millones de espectadores.
Homenaje a la independencia de Estados Unidos
Los cerca de 70.000 asientos del Levi's Stadium, en Santa Clara, recibieron a los aficionados con unos trozos de telas pegados, blancos, azules y rojos. Cuando ha llegado el momento de desplegarlos han dibujado un homenaje a la bandera estadounidense y al 250 aniversario de la Independencia de los ingleses, que se celebra este año.
La cantante multipremiada Brandi Carlile ha interpretado America the Beautiful. El himno estadounidense ha recibido un tratamiento algo más 'soft’, en las manos de Charlie Puth. En el momento exacto en el que ha llegado la estrofa final de Star Spangled Banner, esa que habla de la “tierra de los libres y el hogar de los valientes” han sobrevolado el estadio, como es tradición, siete cazas en formación, y luego, un par de segundos después, otro.
¡Arranca el Super Bowl!
New England dará inicio al juego con la patada de kickoff. Seattle recibirá el balón y la ofensiva comandada por el quarterback Sam Darnold saltará al campo para la primera serie del encuentro.
New England gana el sorteo y decide patear
Joe Montana, probablemente el mejor jugador de la historia de los San Francisco 49ers, con una estatua suya erigida en el estadio, ha lanzado la moneda del sorteo, para alegría de New England, que eligió recibir en la segunda parte. El partido empezará con el ataque de los Seahawks
Los 'playmakers' del ataque
Si el partido se juega a pocos puntos, unas pocas jugadas en ataque pueden marcar la diferencia. Ambos esquemas han tratado de arropar a sus quarterbacks frente a otros equipos en los que el pasador está llamado a ser el salvador de la patria. Eso ha ayudado a que Sam Darnold, el renacido de Seattle, y Drake Maye, el jugador de segundo año de New England que aspira a ser el pasador más joven en ganar la Super Bowl, tengan cifras excelentes en la precisión de sus pases. El que menos tenga que arriesgar, tendrá mucho ganado. Por eso será clave establecer el juego de carrera, la forma más segura de mover el balón. Por vía aérea, Darnold tiene en Jaxon Samith-Njigba al mejor receptor de la liga, elegido como jugador ofensivo del año. Y otros veteranos como Cooper Kupp, MVP de la Super Bowl en 2021 con los Rams. Maye no tiene tanta estrella, pero sí mejores piernas. Las necesitará para salvar acciones corriendo e improvisar cuando la defensa rompa sus esquemas.
Anuncios a ocho millones: de 'Scream 7' a Adrien Brody
Los anuncios de la Super Bowl son los más caros del año en la televisión estadounidense: cada 30 segundos de publicidad pueden llegar a costar ocho millones de dólares. El primero que se ha podido ver tras el himno es el de la nueva película de la saga Scream, la séptima, con su estrella inicial, Neve Campbell, de vuelta. Una poderosa declaración de intenciones por parte de la productora Paramount. También se ha podido ver a Adrien Brody anunciando una página hacer la renta y a Sofia Vergara mostrando unas famosas zapatillas de deporte. Y los que quedan.
La importancia de los balones perdidos
La gloria de las defensas está en provocar turnovers, ya sea intercepciones o fumbles, es decir, que el balón se le escurra al atacante. Son dos equipos construidos para ello. New England forzó cinco ante los Houston Texans en la segunda ronda, incluyendo cuatro intercepciones a su quarterback en la primera parte. En cambio, Maye ha demostrado ser un riesgo, con seis fumbles en los tres partidos de playoff, casi tantos como los ocho que hizo en los 17 partidos de temporada regular. Lo cierto es que por mucho celo que pongan los ataques en la protección del balón, ambas defensas son tan estelares que pueden dominar la contienda con una jugada ganadora tras otra.
El poderío defensivo, una de las claves del partido
Seattle y New England son dos equipos extremadamente completos: la primera vez en la historia que los dos contendientes del Super Bowl están entre los cuatro ataques y defensas más anotadores de la liga. Pero ambos han brillado por su defensa por encima de todo. Los Patriots han encajado la irrisoria cifra de 26 puntos en los tres partidos de ‘playoff’ que han disputado. La misma arma usaron los Seahawks para anular a los 49ers, que soñaban con jugar la final en casa, y para dejar a cero a los Rams, el ataque más talentoso de la liga, en el último cuarto de la final de conferencia. Todo apunta a un partido de defensas que ganará el ataque más acertado en las jugadas clave o el quarterback que mejor tolere la frustración. Ambas han permitido 17 puntos por partido, el equivalente a poco más de dos touchdowns.
Saltan los equipos a la cancha
New England y Seattle, los campeones de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, toman el escenario. Los Patriots jugarán hoy de all-white, con jersey y pantaloncillo blanco, mientras los Seahawks lo harán con su clásico azul marino.
La explosión de Green Day en el estadio de Santa Clara
Un grupo local, unos tales Green Day, a lo largo de cuya carrera de más de tres décadas ha vendido 90 millones de discos, abrió fuego (literalmente; hubo explosiones y cañones de humo) media hora en punto antes del inicio del partido. Leyendas del punk pop con un toque político, el trío ha puesto al estadio en pie con algunos de sus éxitos, encadenados sin respiro. El punto álgido de la breve actuación fue su himno American Idiot, después del que Billie Joe Armstrong, su líder, ha gritado: “¡Bienvenidos a la Bahía [de San Francisco]! ¡Empieza el Super Bowl LX!”. Pues eso, que empiece.
Arranca el show de apertura del Super Bowl LX
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Super Bowl LX! El partido por el título de la liga profesional de fútbol americano se juega esta tarde en el Levi's Stadium, a las afueras de San Francisco, entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Desde aquí les llevaremos todos los pormenores del encuentro, así como del espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny. Gracias por acompañarnos.
El primer himno de una tarde muy musical
El Super Bowl es también una fiesta musical, y no solo por el espectáculo del descanso. La música ameniza la espera de los aficionados, que empezaron a llegar al estadio cinco horas antes del saque inicial. La primera actuación de relieve fue la de la cantante de soul Coco Jones, que interpretó Lift Every Voice and Sing, canción que se tiene por el himno de la América negra. Lo hizo con un vestido blanco, que recordaba vagamente al de una novia, y estaba festoneado de rojo, verde y negro, colores de la conciencia afroamericana.
