Internacional
Reino Unido

David Cameron anuncia que ha padecido cáncer de próstata

El ex primer ministro del Reino Unido suma su voz a la campaña por las pruebas preventivas a hombres mayores de 50

Rafa de Miguel
Londres -
El ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha revelado en una entrevista al diario The Times que le detectaron hace un año cáncer de próstata. Como otros muchos hombres a su edad (59 años), fue su esposa, Samantha Cameron, quien le convenció finalmente para someterse a unas pruebas de detección a las que era muy reacio.

Cameron realizó una PSA (antígeno prostático específico, por sus siglas en inglés), una prueba que mide en sangre el nivel de una proteína producida por la próstata. Un nivel sospechosamente alto condujo a un escáner, y de ahí a una biopsia que confirmó el cáncer.

“Siempre temes oír esas palabras, y de repente, cuando comienzan a salir de la boca del médico, piensas, oh, no, las va a decir, las va a decir…”, explica Cameron en la entrevista.

El ex primer ministro del Partido Conservador, que volvió recientemente a la política para ocupar el cargo de ministro de Exteriores, ha decidido utilizar su relevancia pública para apoyar la campaña que reclama pruebas como el PSA que él pudo hacerse para todos los hombres mayores de cincuenta años, a través del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

“No me gusta hablar públicamente de mis problemas de salud, pero en este caso he creído que tenía que hacerlo”, cuenta Cameron, al recordar que cada año mueren 12.000 hombres por cáncer de próstata en su país. “Seamos honestos. Los hombres no lo hacen bien cuando de su salud se trata. Tendemos a retrasar las decisiones. Nos da vergüenza hablar de la próstata porque está relacionada con la salud sexual”, ha explicado Cameron.

El hermano del ex primer ministro falleció por un cáncer de páncreas, y Cameron decidió desde un primer momento someterse a tratamiento.

Pero a la hora de apoyar la campaña realizó un análisis más sosegado. Algunos expertos han defendido que el coste de lanzar un programa masivo de pruebas supera los posibles beneficios. Muchos hombres mayores pueden acabar falleciendo “con” cáncer de próstata, pero no “por” cáncer de próstata. Su lenta evolución conlleva que muchos varones lo padezcan sin una consecuencia mortal directa, pero si todos ellos fueran preavisados con una prueba, la sanidad pública británica se vería desbordada por una reclamación de tratamientos, alegan esas voces expertas.

Cameron, sin embargo, ha unido su peso público al grupo de los que defienden la realización de las pruebas. “Me resulta extraño que haya siquiera un debate sobre si es algo bueno o malo. ¿Por qué no ibas a querer saberlo?”, defiende.

Archivado En

