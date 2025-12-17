Ir al contenido
Gente y Estilo de vida
CANTANTES

Alejandro Sanz responde a Feijóo tras su inapropiado comentario sobre los andaluces

El líder de la oposición afirmó en una cena del PP que Galicia es la comunidad con más kilómetros de costa, porque el resto “no sabe contar”. El cantante Pablo Alborán también se ha pronunciado: “Será porque contamos historias, compases, lunares, y no tonterías”

Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Sanz.Foto: Europa Press
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha visto envuelto en una polémica tras las inapropiadas palabras que pronunció el pasado lunes, durante la cena navideña de su partido. El gallego alabó las cualidades de su tierra y tiró un dardo a los andaluces en relación con la línea de costa. “Galicia es un bosque que está regada por agua dulce y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble de costa”, afirmó el líder de la oposición en la velada, reivindicando que los gallegos tienen el mayor número de kilómetros de costa de España.

Unas declaraciones que no han sentado bien, especialmente a muchos andaluces. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Alejandro Sanz, y lo ha hecho a través de su perfil en X, donde cuenta con 16 millones de seguidores. “Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía”, escribe el cantante de éxitos como Amiga mía, refiriéndose al compás utilizado en la música andaluza y en una clara referencia a las palabras de Feijóo. En apenas unas horas, su publicación acumula miles de interacciones y ya ha sido visualizada por medio millón de cuentas. Aunque él nació en Madrid, tiene lazos muy profundos con Andalucía, ya que pasó parte de su infancia en Algeciras (Cádiz).

Las respuestas de los usuarios al comentario del artista no han tardado en llegar. “Siempre, siempre, siempre acertado. Que digan lo que quieran de nosotros. Andalucía es cuna de arte y para ejemplo el tuyo”, “Olé tú, maestro. Menudo zasca más elegante” y “Es demasiado fino el mundo para que Feijóo llegue a entenderlo”, son algunas de las respuestas que ha recibido Alejandro Sans en su publicación en las últimas horas.

Siguiendo los pasos del artista, Pablo Alborán también ha querido comentar la polémica, esta vez a través de su perfil de Instagram: “Eh... Dicen que no sabemos contar. Será porque contamos historias, compases, lunar, y no tonterías”.

Pero él no ha sido el único en pronunciarse al respecto. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha contestado a las palabras del líder del Partido Popular señalando que es “una falta de respeto”. “Los andaluces y andaluzas sí sabemos contar, señor Feijóo. Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía”, ha escrito también en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que Alejandro Sanz comenta una polémica política en sus redes sociales. El pasado mes de abril, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Ecuador, cargó contra Nicolás Maduro por sus comentarios sobre Daniel Noboa, nuevo presidente del país hasta 2029. “Ver a Maduro hablando de fraude electoral es como ver a Dumbo hablando de orejas”, criticó también en su cuenta de X. Ya en el pasado, en 2023, arremetió contra el mandatario venezolano tras hacerse con el cargo de presidente en unas elecciones muy cuestionadas: “Nadie con un mínimo de sentido común se puede creer que Maduro ganó las elecciones ayer. Es tan absurdo el abuso que, simplemente, confirma lo que ya se sabía. Lo de Venezuela no se llama democracia, sino descaradocracia”.

