Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene durante la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid (España).Foto: Alejandro Martínez Vélez (Europa Press) | Vídeo: EPV
Alberto Núñez Feijóo

La broma de Feijóo sobre la costa de Galicia y Andalucía: “Los andaluces no saben contar”

Durante la cena navideña del Partido Popular en Madrid, Feijóo sostuvo que en el litoral gallego “las rías tienen doble costa”, una afirmación que dirigió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ayuso y Feijóo exhiben sintonía en plena euforia por el “desgobierno” de Sánchez

Juan Diego Quesada | Alcorcón

Un Gobierno, dos opiniones: claves del balance de Sánchez (y la respuesta de Sumar)

EL PAÍS | Madrid

Archivado En

_

Lo más visto

  1. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  2. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  3. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  4. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  5. Un tercio de las personas LGTBI+ ha sido expulsado de su casa por su orientación o identidad
_
_