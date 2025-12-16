La broma de Feijóo sobre la costa de Galicia y Andalucía: “Los andaluces no saben contar”
Durante la cena navideña del Partido Popular en Madrid, Feijóo sostuvo que en el litoral gallego “las rías tienen doble costa”, una afirmación que dirigió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla
