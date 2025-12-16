Ir al contenido
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Foto: Eduardo Parra (EPV) | Vídeo: EPV
GOBIERNO DE ESPAÑA

Un Gobierno, dos opiniones: claves del balance de Sánchez (y la respuesta de Sumar)

Las periodistas de EL PAÍS Anabel Díez y Paula Chouza explican la postura del Gobierno y su socio de coalición, Sumar, sobre el balance de la legislatura

EL PAÍS
Madrid -
Más información

El balance político de Sánchez, en cinco momentos

El País
ERC ronda de contactos de Pedro Sánchez

ERC anuncia una ronda de contactos de Sánchez con los socios tras una llamada de Junqueras

Sergi Llanas / Paula Chouza | Barcelona / Madrid

