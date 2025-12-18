Ir al contenido
Sociedad
Universidad de Harvard

Condenado por vender restos humanos el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

Cedric Lodge, de 58 años, se ha declarado culpable de comerciar con órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas

EP
El encargado de la morgue de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha sido condenado a ocho años de prisión por robar restos humanos para venderlos, un fallo que se extiende a su mujer, condenada a un año de cárcel.

El Departamento de Justicia de EE UU ha indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Cedric Lodge, de 58 años, se ha declarado culpable de haber robado los restos, entre los que había órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas.

Estos hechos tuvieron lugar entre los años 2018 y 2020, según las investigaciones, y Lodge fue despedido en mayo de 2023. “Esta condena es otro paso adelante a la hora de garantizar que este tipo de actos son llevados ante la Justicia”, ha aseverado Wayne A. Jacobs, que se encuentra al frente de la oficina del FBI en Filadelfia.

Las investigaciones apuntan a que tanto Lodge como su mujer, Denise, habían extraído restos humanos de la facultad, situada cerca de la ciudad de Boston, y los habían trasladado a su vivienda en Goffstown, en New Hampshire, además de a otras zonas de Massachusetts y Pensilvania, sin contar con la autorización de los donantes o sus familiares.

