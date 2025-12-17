Ir al contenido
México
Claudia Sheinbaum

El Gobierno nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de la presidencia

La abogada, una figura del círculo cercano de Sheinbaum desde su época en el Gobierno de la capital, reemplazará a Ernestina Godoy que dejó el cargo para dirigir la Fiscalía General

Patricia San Juan Flores
Patricia San Juan Flores
México -
La presidencia de México dio a conocer este miércoles que la nueva consejera jurídica de Claudia Sheinbaum será Esthela Damián Peralta, después de que Ernestina Godoy dejara el cargo para asumir la cabeza de la Fiscalía General de la República. Damián se desempeñaba hasta ahora como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch.

La nueva consejera fue nombrada secretaria particular de Claudia Sheinbaum en 2022, cuando la actual presidenta se encontraba al mando del Gobierno de la Ciudad de México, después de que Damián fuera la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La nueva consejera jurídica presidencial participó en la campaña que llevó a Sheinbaum al poder, como coordinadora por la Defensa del Voto y después fue propuesta como secretaria de Organización de Morena en 2024, por algunos miembros del partido. Sin embargo, este cargo lo tomó Andrés Manuel López Beltrán. Durante la transición entre López Obrador y Sheinbaum, Damián fue la coordinadora de giras.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y tiene una maestría en Educación por la Universidad del Valle de México (UVM), de la que se tituló en 2023. En el perfil profesional que publicó la presidencia, figura que cuenta con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos.

Fue diputada federal entre 2009 y 2012, luego diputada local en el entonces Distrito Federal, entre 2012 y 2015, para después formar parte del Congreso Constituyente de la capital.

Damián ha integrado el círculo cercano a Sheinbaum desde 2022, pero inició la vida política como militante del PRD, de donde provienen Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta. Después se integró al equipo de Movimiento Ciudadano entre 2015 y 2017, del que renunció ante la candidatura conjunta a la presidencia con el PRI y el PAN. Después migró a las filas de Morena, donde la incluyeron en el equipo del Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre la firma

Patricia San Juan Flores
Patricia San Juan Flores
Periodista en la redacción de México. Antes estuvo en Narrativas Visuales. Trabajó en medios como El Universal y Notimex en el área Internacional y colaboró en el equipo de investigación de la Organización Nacional Anticorrupción. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y realizó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
