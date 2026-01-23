McLaren también se impone a Alex Palou: el campeón de Indy deberá pagar 10 millones de euros a la escudería británica

McLaren está de dulce y no solo gana en la pista, donde Lando Norris devolvió recientemente a la escudería de Woking el título de campeona del mundo de Fórmula 1, sino que también gana en los tribunales. Según informó el equipo británico este viernes, un juez de Reino Unido ha fijado una indemnización de 12 millones de dólares, algo más de diez millones de euros, que Alex Palou deberá pagar a la estructura de los bólidos papaya, con quien el español mantenía un litigio desde hace dos años. En 2023, Palou rompió el contrato que le vinculaba a Arrow McLaren, la división de la formación que competía en el campeonato Indy americano para volver a enrolarse con Chip Ganassi, con quien acumula ya cuatro coronas (2021, 2023, 2024 y 2025). El tribunal ha considerado que ese volantazo perjudicó comercialmente a la escudería, que no pudo concretar distintos acuerdos que estaban directamente ligados a la figura del catalán. Esos diez millones en total corresponden a distintas partidas, aunque la mayor cantidad son los 5 millones y medio derivados de los contratos de patrocinio.

El caso se remonta a 2022, momento en el que Palou decidió dejar Chip Ganassi, atraído por los aires de trompeta proyectados por la división de F1 de McLaren, que le incorporó, además, como probador. Sin embargo, la cúpula del equipo optó entonces por reclutar a Oscar Piastri, un movimiento que Palou interpretó como una barrera infranqueable para sus aspiraciones.

La reclamación de McLaren ascendía prácticamente al doble de la cantidad que recibirá, pero Zak Brown, el CEO de la compañía, sacó pecho por la resolución, que, según él, hace justicia. “Es un resultado totalmente justo para McLaren. Como deja claro el fallo, demostramos de forma inequívoca que cumplimos con todas las obligaciones contractuales con Alex y todo lo acordado con él”, destaca el ejecutivo norteamericano. “Agradecemos al tribunal que haya reconocido el significativo impacto comercial y el perjuicio derivado de la violación del contrato por parte de Alex”, añadió Brown.

“La decisión del tribunal demuestra que las demandas en mi contra eran completamente exageradas”, consideró Palou, por su parte. “Es decepcionante que se haya invertido tanto tiempo y dinero en combatir estas demandas, algunas de las cuales se desestimaron. Lamento que se haya concedido una indemnización a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida gracias a lo que han ganado con el piloto que me sustituyó (Piastri)”, añade el vigente campeón de Indy.