Ir al contenido
_
_
_
_
España
Obituario

Muere Francisco Fernández Marugán a los 79 años

El histórico dirigente socialista se afilió al partido en 1975 y fue diputado por Badajoz y defensor del pueblo interino

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Francisco Fernández Marugán ha muerto este martes a los 79 años, según ha podido confirmar EL PAÍS de fuentes socialistas. Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982, cuando fue diputado por Sevilla y se despidió de la Cámara en 2011, tras siete legislaturas elegido por Badajoz. Estuvo 29 años de diputado.

Ligado al sector guerrista, en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del caso Filesa sobre financiación irregular del partido. Fue un destacado responsable de finanzas del PSOE, e intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales. En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

Numerosos dirigentes socialistas han mostrado su pésame en las redes sociales por el fallecimiento de Francisco Fernández Marugán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que fue “un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía”. “Nos deja Francisco Fernández Marugán, socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo. Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido”, ha escrito Sánchez en X.

Desde la cuenta oficial del PSOE en X también han publicado un mensaje en esa red social donde han indicado que seguirán su forma de “hacer y entender la política desde el respeto y el cariño”. “Qué honor haberte tenido en nuestras filas y poder aprender tanto de ti. Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco. Descansa en paz. Desde el PSOE, mandamos un abrazo y todo nuestro cariño a familiares y amigos”, han publicado.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha escrito que Marugán fue “un gran político” y un “excelente diputado con una trayectoria ejemplar”: “Acabo de conocer la triste noticia del fallecimiento de Francisco Fernández Marugán. Un gran político y un excelente diputado con una trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social. También como Defensor del Pueblo hizo una extraordinaria labor en beneficio de los ciudadanos, sobre todos de los más desfavorecidos. Mi más sentido pésame a sus seres queridos”.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo ha definido en esa misma red social como “un maestro del parlamentarismo”: “Un recuerdo cariñoso para Paco Fernández Marugán, un hombre comprometido con su país y con sus ideas socialistas. Un maestro del parlamentarismo también”. “Ha fallecido un gran compañero Francisco Fernández Marugán, compañero de años en el Congreso de los Diputados. Una gran persona; inteligente; austero y muy querido por todos nosotros. Descansa en Paz”, ha publicado la socialista Delia Blanco en su perfil.

“Despedimos a Francisco Fernández Marugán, un compañero comprometido, honesto y profundamente dedicado al servicio público. Su defensa de los derechos y su vocación democrática dejan una huella imborrable. Todo mi cariño a su familia, a sus amistades. DEP”, ha escrito la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
  3. Trump anuncia la destrucción de una “gran instalación“ vinculada a las drogas en Venezuela
  4. Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
  5. Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_