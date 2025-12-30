Muere Francisco Fernández Marugán a los 79 años

Francisco Fernández Marugán ha muerto este martes a los 79 años, según ha podido confirmar EL PAÍS de fuentes socialistas. Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982, cuando fue diputado por Sevilla y se despidió de la Cámara en 2011, tras siete legislaturas elegido por Badajoz. Estuvo 29 años de diputado.

Ligado al sector guerrista, en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del caso Filesa sobre financiación irregular del partido. Fue un destacado responsable de finanzas del PSOE, e intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales. En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

Numerosos dirigentes socialistas han mostrado su pésame en las redes sociales por el fallecimiento de Francisco Fernández Marugán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que fue “un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía”. “Nos deja Francisco Fernández Marugán, socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo. Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido”, ha escrito Sánchez en X.

Desde la cuenta oficial del PSOE en X también han publicado un mensaje en esa red social donde han indicado que seguirán su forma de “hacer y entender la política desde el respeto y el cariño”. “Qué honor haberte tenido en nuestras filas y poder aprender tanto de ti. Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco. Descansa en paz. Desde el PSOE, mandamos un abrazo y todo nuestro cariño a familiares y amigos”, han publicado.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha escrito que Marugán fue “un gran político” y un “excelente diputado con una trayectoria ejemplar”: “Acabo de conocer la triste noticia del fallecimiento de Francisco Fernández Marugán. Un gran político y un excelente diputado con una trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social. También como Defensor del Pueblo hizo una extraordinaria labor en beneficio de los ciudadanos, sobre todos de los más desfavorecidos. Mi más sentido pésame a sus seres queridos”.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo ha definido en esa misma red social como “un maestro del parlamentarismo”: “Un recuerdo cariñoso para Paco Fernández Marugán, un hombre comprometido con su país y con sus ideas socialistas. Un maestro del parlamentarismo también”. “Ha fallecido un gran compañero Francisco Fernández Marugán, compañero de años en el Congreso de los Diputados. Una gran persona; inteligente; austero y muy querido por todos nosotros. Descansa en Paz”, ha publicado la socialista Delia Blanco en su perfil.

“Despedimos a Francisco Fernández Marugán, un compañero comprometido, honesto y profundamente dedicado al servicio público. Su defensa de los derechos y su vocación democrática dejan una huella imborrable. Todo mi cariño a su familia, a sus amistades. DEP”, ha escrito la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.