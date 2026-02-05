La rotura de una tubería complica el acceso al aeropuerto de Barajas por el corte de la línea 8 de metro y la M-14
Los bomberos han rescatado a varios conductores en el lugar de la avería, que ha afectado a varias viviendas de la avenida de Logroño
La rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas (Madrid), ha provocado este jueves la interrupción del servicio de Metro en Línea 8 y el corte de la carretera M-14 por inundación, lo que esta complicando los accesos al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Hasta el lugar se han tenido que desplazar cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de la capital, que además de tareas de desagüe han tenido que rescatar a varios conductores y trabajadores en el lugar de la rotura de la tubería, que ha afectado a varias casas de la avenida de Logroño, según ha informado Emergencias Madrid.
Además del corte de la M-14 también se ha tenido que suspender el servicio, en ambos sentidos, de la L8 del Metro en el tramo comprendido entre Aeropuerto T1-T2-T3, Barajas y Aeropuerto T4, según ha informado Metro de Madrid en redes sociales.
Según ha comunicado la compañía en X, el tiempo estimado de solución supera la hora. La inundación generada por la rotura, ha provocado también el corte de la M-14 en dirección salida del Aeropuerto y mantiene cerrado el túnel de acceso a la terminal T4, lo que está provocando serias retenciones en la zona, ya complicadas por la intensa lluvia que cae en Madrid desde la madrugada.
La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por una rotura de una tubería en el exterior, según ha informado la compañía a través de la red social X.
Desde Metro Madrid han señalado que la incidencia se debe a causas ajenas al servicio ferroviario y han indicado que el tiempo estimado de solución supera los 30 minutos.
Por el momento, Metro de Madrid no ha concretado una hora exacta para el restablecimiento del servicio que afecta al tramo que conecta las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
