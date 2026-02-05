Última hora de la borrasca ‘Leonardo’, en directo | La borrasca mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve

El temporal mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve

La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado a las 05.35 de este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.

En la A-92, a la altura del puerto de la Mora (Granada), se permite la circulación con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 264 y 282 pese a la nevada.

La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras como la A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 6.6), A-2202 (km 8 al 12), A-373R1 (km 0 al 1), A-405 (km 12.5 al 37.5), A-405R2 (km 0 al 1.5), CA-3102 (km 0 al 2.2), CA-3104 (km 0 al 7), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3112 (km 0 al 1.5), CA-3113 (km 0 al 14), CA-4100 (km 0), CA-4102 (km 2 al 3.5), CA-4107 (km 0 al 7.5), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 6.8 al 8), CA-8102 (km 15), CA-8200 (km 6 al 10), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9208 (km 0 al 4.7), CA-9209 (km 0 al 4.1) y CA-9210 (km 0 al 4).

Córdoba registra 19 cierres por lluvias que incluyen las autonómicas bA-3131 (km 15.4 al 15.5), A-3278 (km 0.5), A-331 (km 25 al 25.1) y A-333 (km 30.6 al 46.5).

También se ven afectados los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12.61), CO-4207 (km 4 al 6), CO-7204 (km 0.5 al 4.26) y CO-7207 (km 0 al 1.53), junto a tramos en las vías CO-4102, CO-5211, CO-6103, CO-7100, CO-7212, CO-7409, CO-8201, CO-8203 y CO-8209.

Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria como la A-361 (km 0 al 16), A-451R1 (km 0 al 1.79), A-8126 (km 22 al 28.85), SE-3102, SE-4104, SE-5203, SE-5204, SE-5206, SE-5209, SE-6201, SE-6300, SE-9225, SE-BG-02, SE-BG-04 y las vías SE-485.

El resto de cortes por inundación en la red secundaria afectan a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31.5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3.4 al 3.9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1.3 al 3).

Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas 16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7.2); y en las leonesas LE-481 (km 11 al 15.9), LE-315 (km 17 al 23) y LE-321 (km 40 al 45).

El nivel negro por nieve se completa con la DSA-180 (km 0 al 9.5) y DSA-191 (km 8 al 10.6) en Salamanca ; la ZA-103 en Zamora (km 8 al 16); la NA-137 (km 58 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7.2 al 23.56) en Navarra; y en Cáceres con la CC-224 (km 0 al 31.3), CC-242 (km 0 al 16.2) y CC-437 (km 0 al 10.6).

El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno afecta a 21 carreteras en nivel rojo por nieve, destacando la AL-5402, A-4030 y A-4301 en Granada-Almería; las oscenses A-1205, A-136, A-2606 y A-2611; y tramos en Cantabria (CA-183), Toledo (TO-1375), León (CL-635, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-315, LE-321, LE-460 y LE-473), Salamanca (SA-203) y Navarra (NA-137).

Por inundaciones, el nivel rojo está activo en la GR-4105 de Granada y la VP-4017 en Valladolid.

La circulación permanece condicionada con nivel verde por nieve en la A-136 (km 12 al 21), la A-2617 (km 5 al 12), el puerto de la Ragua en la A-337 y en la leonesa LE-333 (km 5 al 14).

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible. (Efe)