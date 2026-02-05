Última hora de la borrasca ‘Leonardo’, en directo | La borrasca mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve
Andalucía retoma clases en aulas salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas | Almería espera registrar ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora
Gran parte de Andalucía vuelve a amanecer este jueves con la actividad lectiva suspendida por los efectos de la borrasca Leonardo, que mantiene miles de desalojados en Jaén, Cádiz y Málaga por crecidas de ríos. El temporal mantiene 116 carreteras cerradas al tráfico, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). Otro factor de riesgo a lo largo de la jornada de hoy será el viento. Almería espera registrar ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, por lo que se ha sumado al cierre de colegios, pese a ser la única provincia que los mantuvo abiertos la víspera. En Granada, el riesgo de inundaciones mantiene con los colegios cerrados a casi 140 de sus 174 municipios y la capital ha activado el plan municipal ante el riesgo de inundaciones por las posibles crecidas de los ríos Monachil, Genil y Darro por el desembalse de varias presas. También Extremadura ha activado el nivel 1 de su plan ante inundaciones en toda la comunidad y ha suspendido la actividad lectiva en municipios del norte de Cáceres.
Andalucía retoma clases en aulas salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca Leonardo, mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones —incluidas las ciudades de Jaén y Granada entre las capitales—, de modo que en las comarcas más afectadas por riesgo de inundaciones, lluvia o viento aún no se podrá volver a la normalidad en este aspecto.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, desde su cuenta en la red social X, ha animado a la población andaluza a seguir “dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad”.
Antonio Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en “criterios absolutamente técnicos”, en “evaluación de riesgos”, y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, y, en cambio, un empeoramiento en la zona oriental, especialmente en la provincia de Almería, donde se esperan rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
Así, ha indicado que las previsiones de la Aemet apuntan a que “la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia” de la borrasca, salvo excepciones “muy concretas”, de forma que el mapa de avisos en esa parte de la comunidad se reducirá a nivel amarillo mayoritariamente, y fundamentalmente por fuertes rachas de viento. Sin embargo, “cambian las tornas”, y en la provincia de Almería, donde este miércoles sí ha podido haber clases presenciales, se esperan rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, lo que motivará la suspensión de la actividad lectiva presencial en ese territorio.
El consejero también ha explicado que, en aquellos sitios donde se recupera la actividad docente presencial, también se retomará la actividad en centros de día para personas mayores y con discapacidad, si bien ante las previsiones de fuertes rachas de viento se aconseja a los ayuntamientos que “no se recuperen las actividades al aire libre”, ha puntualizado Antonio Sanz. (EP)
La provincia de Sevilla sigue sin ferrocarril este jueves y tiene 16 carreteras cortadas al tráfico
La provincia de Sevilla seguirá, por segundo día consecutivo, sin ninguna conexión ferroviaria debido al temporal Leonardo. Ni cercanías, ni media instancia, ni conexión con alta velocidad con Córdoba. Adif ha advertido de que no se restituirá el servicio de trenes hasta que no se haya realizado una revisión completa de las infraestructuras.
Los efectos del temporal también mantienen cortadas 16 carreteras, aunque solo una, la N-630 de la vía nacional, según ha informado la Subdelegación del Gobierno a primera hora.
La provincia se mantiene hoy en aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. La actividad lectiva se ha recuperado en todos los centros educativos y en la Universidad salvo en los municipios de Écija, El Palmar, Lora, Carmona, Pinzón (pedanía de Utrera), Guadalema de los Quinteros (pedanía de Utrera) y El Trobal (pedanía de Los Palacios y Villafranca), afectados por la crecida de los Ríos.
El temporal mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado a las 05.35 de este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.
En la A-92, a la altura del puerto de la Mora (Granada), se permite la circulación con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 264 y 282 pese a la nevada.
La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras como la A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 6.6), A-2202 (km 8 al 12), A-373R1 (km 0 al 1), A-405 (km 12.5 al 37.5), A-405R2 (km 0 al 1.5), CA-3102 (km 0 al 2.2), CA-3104 (km 0 al 7), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3112 (km 0 al 1.5), CA-3113 (km 0 al 14), CA-4100 (km 0), CA-4102 (km 2 al 3.5), CA-4107 (km 0 al 7.5), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 6.8 al 8), CA-8102 (km 15), CA-8200 (km 6 al 10), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9208 (km 0 al 4.7), CA-9209 (km 0 al 4.1) y CA-9210 (km 0 al 4).
Córdoba registra 19 cierres por lluvias que incluyen las autonómicas bA-3131 (km 15.4 al 15.5), A-3278 (km 0.5), A-331 (km 25 al 25.1) y A-333 (km 30.6 al 46.5).
También se ven afectados los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12.61), CO-4207 (km 4 al 6), CO-7204 (km 0.5 al 4.26) y CO-7207 (km 0 al 1.53), junto a tramos en las vías CO-4102, CO-5211, CO-6103, CO-7100, CO-7212, CO-7409, CO-8201, CO-8203 y CO-8209.
Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria como la A-361 (km 0 al 16), A-451R1 (km 0 al 1.79), A-8126 (km 22 al 28.85), SE-3102, SE-4104, SE-5203, SE-5204, SE-5206, SE-5209, SE-6201, SE-6300, SE-9225, SE-BG-02, SE-BG-04 y las vías SE-485.
El resto de cortes por inundación en la red secundaria afectan a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31.5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3.4 al 3.9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1.3 al 3).
Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas 16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7.2); y en las leonesas LE-481 (km 11 al 15.9), LE-315 (km 17 al 23) y LE-321 (km 40 al 45).
El nivel negro por nieve se completa con la DSA-180 (km 0 al 9.5) y DSA-191 (km 8 al 10.6) en Salamanca ; la ZA-103 en Zamora (km 8 al 16); la NA-137 (km 58 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7.2 al 23.56) en Navarra; y en Cáceres con la CC-224 (km 0 al 31.3), CC-242 (km 0 al 16.2) y CC-437 (km 0 al 10.6).
El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno afecta a 21 carreteras en nivel rojo por nieve, destacando la AL-5402, A-4030 y A-4301 en Granada-Almería; las oscenses A-1205, A-136, A-2606 y A-2611; y tramos en Cantabria (CA-183), Toledo (TO-1375), León (CL-635, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-315, LE-321, LE-460 y LE-473), Salamanca (SA-203) y Navarra (NA-137).
Por inundaciones, el nivel rojo está activo en la GR-4105 de Granada y la VP-4017 en Valladolid.
La circulación permanece condicionada con nivel verde por nieve en la A-136 (km 12 al 21), la A-2617 (km 5 al 12), el puerto de la Ragua en la A-337 y en la leonesa LE-333 (km 5 al 14).
La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible. (Efe)
