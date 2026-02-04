¿Qué carreteras están afectadas por la borrasca ‘Leonardo’? Consulte el mapa de la DGT
Hay 76 vías afectadas por el temporal de nieve y otras 38 cortadas por la lluvia
La borrasca Leonardo golpea con dureza la Península este miércoles,especialmente en Andalucía, donde las clases están suspendidas salvo en Almería y hay más de 3.000 personas desalojadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. El temporal de nieve afecta este miércoles a 76 carreteras, 11 de ellas en la red principal, mientras que otras 38 vías secundarias están cortadas al tráfico a consecuencia de la lluvia.
En el siguiente mapa, publicado por la Dirección General de Tráfico, puede consultar el estado de todas las carreteras del país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.