Andalucía, en alerta roja por lluvias torrenciales mientras un temporal atlántico golpea gran parte del país

Sucesivas borrascas y frentes asociados han golpeado a la península ibérica durante las últimas semanas. Este miércoles, el temporal atlántico Leonardo, nombrado por el servicio meteorológico portugués y que empezó a afectar a España desde el lunes, entra en su fase más crítica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado un aviso especial ante un episodio que dejará lluvias muy intensas, vientos fuertes y un acusado temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía, donde algunas zonas amanecerán bajo aviso rojo, que indica peligro extraordinario, el nivel más alto. La borrasca Leonardo, descrita por la agencia como “extensa”, permanecerá al noroeste de la Península al menos hasta el fin de semana, manteniendo una situación muy inestable.

En concreto, Cádiz y Málaga estarán en riesgo extremo por precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 150 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. La agencia también prevé que, a lo largo de un día completo, los registros superen localmente los 200 litros, una cantidad excepcional para esta época del año. Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido suspender las clases en todas las provincias, excepto Almería. Una gran parte del territorio andaluz también se verá muy afectada. En Almería, Granada y Jaén se han activado avisos naranjas por lluvias, viento y fenómenos costeros, mientras que en Córdoba, Huelva y Sevilla rigen avisos amarillos por precipitaciones y rachas intensas. La Aemet advierte de que el suelo está ya muy saturado tras semanas de lluvias, lo que incrementa el riesgo de crecidas rápidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en las cuencas atlántica y mediterránea andaluzas.

Situación similar la enfrenta la ciudad autónoma de Ceuta, donde los colegios e institutos también estarán cerrados este miércoles y todos los actos al aire libre estarán suspendidos como consecuencia de los efectos de la borrasca. La Aemet ha activado aviso naranja por el episodio durante toda la jornada. La entidad estima que las rachas de viento podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, acompañadas de un fuerte temporal marítimo, con viento del suroeste de fuerza ocho y olas de entre cuatro y cinco metros. En Galicia, el impacto se notará sobre todo en la costa: en A Coruña y Pontevedra continúa el aviso naranja por mar muy agitada, con olas que alcanzarán los cinco o seis metros, e incluso de forma puntual los siete, especialmente en el oeste. El aviso bajará a amarillo aún durante la mañana, pero todavía se esperan lluvias, vientos y tormentas.

Además, diversas zonas de otras ocho comunidades y la ciudad autónoma de Melilla están bajo aviso amarillo por fenómenos variados como nevadas, deshielos, vientos fuertes, lluvias y mala mar. Son Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Aviso especial de este miércoles hasta el sábado

La Aemet ha activado un aviso especial que va de este miércoles hasta el sábado. Se prevé que hoy será el día de mayor adversidad del episodio. La llegada de una masa de aire templado y muy húmedo, unida a los primeros frentes asociados a Leonardo, provocará lluvias intensas y muy persistentes en el tercio sur. Las zonas de Grazalema, la serranía de Ronda y el entorno del Estrecho serán las más castigadas, donde la agencia predice acumulados que podrían superar localmente los 200 litros y acercarse incluso a los 250 en 24 horas. En otros puntos montañosos de las cordilleras béticas también se esperan registros muy elevados, de entre 120 y 150 litros a lo largo del día.

Las precipitaciones se extenderán al resto del país, con lluvias moderadas pero continuas en amplias zonas de la Península y Baleares, y con tormentas puntuales en Galicia, donde podrían ir acompañadas de granizo. En paralelo, la cota de nieve se situará de madrugada entre los 800 y los 1.000 metros en la mitad norte, lo que permitirá nevadas en sistemas montañosos y zonas próximas de Castilla y León y del centro peninsular, lo que puede complicar la circulación en algunas carreteras antes de que la cota ascienda rápidamente.

En cuanto al viento, las rachas muy fuertes que ya comenzaron en el extremo suroeste, se extenderán durante el miércoles a gran parte de Andalucía, con especial incidencia en el área del Estrecho, donde no se descarta alcanzar los 100 kilómetros por hora. La Aemet también prevé un temporal marítimo muy acusado en el mar de Alborán y en el litoral atlántico andaluz, con olas que podrían superar los cinco metros.

Jueves: Persisten las precipitaciones

Las lluvias persistirán durante la primera mitad del jueves, cuando nuevos frentes atlánticos seguirán dejando acumulados importantes, sobre todo en zonas montañosas del centro y norte peninsular expuestas al flujo húmedo del oeste. En algunos puntos de las Béticas, que ya habrán recibido grandes cantidades de agua, la agencia estima que entre miércoles y jueves podrían acumularse de forma local entre 300 y 400 litros. Ese día, además, la Aemet prevé que el viento volverá a ser el fenómeno más significativo, con rachas muy fuertes en buena parte del territorio, salvo en el nordeste. Pese a la continuidad de las lluvias, la agencia metereológica prevé que el nivel de aviso baje en Andalucía de rojo a naranja.

Viernes: ‘Leonardo’ empieza a debilitarse

De cara al viernes, Leonardo tenderá a debilitarse lentamente, aunque seguirá dejando precipitaciones, sobre todo en la vertiente atlántica. Sin embargo, la Aemet advierte de que, a partir del sábado y con cierta incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca podría reactivar las lluvias y el viento, especialmente en el sur, una de las zonas más castigadas por este largo episodio. Por ello, la agencia recomienda seguir con atención la evolución de los pronósticos en los próximos días.