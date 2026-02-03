La Junta suspende las clases en toda Andalucía por el temporal, menos en Almería

La Junta de Andalucía suspenderá desde este miércoles las clases en todos los centros educativos de la comunidad salvo Almería debido a la situación climatológica extrema, donde la Aemet ha activado aviso naranja y rojo por fuertes precipitaciones en toda la comunidad. Así lo ha anunciado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, tras presidir la reunión del comité asesor del plan territorial de Emergencias.

El dirigente popular ha recordado que se ha activado aviso rojo en la Sierra de Grazalema, Ronda y Campo de Gibraltar y que hay riesgo de inundaciones en la campiña de Jerez, Jaen y Guadalhorce- Costa del Sol. “Andalucía se enfrenta a una situación excepcional”, ha advertido Moreno, en la que se vivirán “dos ríos atmosféricos en lo que queda de semana”. “Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse”, ha incidido.

Ante esta situación, la Junta ha decidido elevar a 2 la fase operativa de Emergencias lo que, como ha dicho Moreno, “permite preposicionar a la UME para el control de balsas mineras en Huelva y Sevilla”.

La decisión de suspender la jornada escolar en la totalidad del territorio andaluz, salvo en la provincia de Almería -aunque la Junta no descarta ampliar la medida a este territorio, llega después de que el pasado miércoles, familias y docentes se quejaran porque la administración andaluza únicamente hubiera ordenado adoptar la prohibición de dar clases para 77 municipios de distintas comarcas de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería ante el paso de la borrasca Katrin y no lo ampliara a otras zonas donde los vientos de hasta 100 kilómetros por hora provocaron la caída de árboles y vallas en muchos centros escolares.

En la provincia de Cádiz, todas las miradas se centran en la complicada situación de la campiña de Jerez, donde el Guadalete se desbordó la semana pasada y provocó más de 600 desalojos en diversas pedanías. Después de que el río bajase su cauce, unas 500 familias pudieron regresar. Sin embargo, las nuevas lluvias de esta semana han hecho subir de nuevo el cauce, hasta rozar el nivel rojo. La Junta de Andalucía trabaja con la previsión de que mañana esas zonas puedan volver a inundarse. Además, el aviso rojo en la Sierra de Grazalema llega tras las intensas lluvias pasadas que provocaron diversos cortes de carreteras por desprendimientos. En estos momentos, Benamahoma (una pedanía de Grazalema de 350 vecinos) está casi incomunicada, después de que la carretera que les daba acceso sufriese dos corrimientos.