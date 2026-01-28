77 municipios sin colegios en Andalucía y 250 personas desalojadas preventivamente en San Roque (Cádiz)

Hoy no habrá almuerzos en el restaurante El Guadarnés de La Estación de San Roque, una pedanía de San Roque (Cádiz). Luis Miguel Laza, dueño del establecimiento, está llamando ya a todas las reservas para comunicárselo. Pero eso es lo de menos, la mayor preocupación del hostelero es que el agua del crecido río Guadarranque no invada de las casas de sus vecinos ni su propio local. “Están cortando y evacuando, todo lleno de policías y guardias. A mí me han dejado pasar a mi restaurante porque les he dicho que era el dueño y quería inspeccionar si todo estaba bien”, explica el gaditano al otro lado del teléfono. En su camino en coche, ha podido ver cómo esos agentes iban desalojando a parte de las 250 familias que viven en las zonas más cercanas al cauce.

El origen de la crecida, más allá de los temporales Joseph y Kristin que desde el domingo han sembrado la provincia de Cádiz de incidencias, está unos kilómetros río arriba. El pantano Guadarranque estaba tan lleno tras las últimas lluvias que era necesario iniciar un desembalse controlado. Y cuando eso ocurre, como también sucedió el pasado 5 de enero con la borrasca Francis, el desalojo preventivo de las familias más cercanas al cauce es una consecuencia casi inmediata. Pasadas las 22.00 horas, el consejero de presidencia y Emergencias, Antonio Sanz alertó de que es justo lo que iba a suceder a partir de ese momento en dos diseminados de San Roque, Guadarranque y La Estación.

Concretamente, en la segunda, las casas afectadas se concentran en las calles Ríos y Molino, que interseccionan justo en el restaurante de Laza, que vive a seis kilómetros, pero ha acudido a la zona alertada por los desalojos. En un primer momento, la medida cautelar a parte de esas familias más cercanas al río, según explican desde la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz. Pero finalmente la mañana de este miércoles, la medida se ha extendido a la totalidad de las 250 unidades familiares. “Por lo que he visto, la gente está respetando las medidas. Yo avisaré a mis clientes y a mis trabajadores de que hoy no se abre”, aclara el hostelero.

La situación es compleja justo en estas horas de la mañana porque el desembalse está coincidiendo con la pleamar. El desagüe de fondo del pantano abierto desde el pasado viernes no ha sido suficiente y se ha optado por abrir uno segundo, hasta liberar 70 metros cúbicos por segundo. La medida preventiva busca evitar tener que abrir el labio superior de la presa, que llevaría a afectar a más vecinos y otros diseminados cercanos, como Guadacorte, en Los Barrios. “Estamos en un desalojo preventivo, pero hay que desalojar. Tenemos una previsión de mucha lluvia hasta las 15.00 con fuertes crecidas del río”, ha explicado la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Además del Guadarranque por el desembalse, la Junta de Andalucía en Cádiz vigila de cerca al río Guadiaro, que ya se encuentra en nivel rojo, cerca de la localidad serrana de Ubrique. “Ya hemos dado alerta al 112”, ha explicado Álvaro Real, director general de Infraestructuras de Agua de la provincia de Cádiz. La previsión es que ese aumento de caudal afecte en las próximas horas a las localidades río abajo: San Pablo de Buceite y la desembocadura del río Guadiaro, en el término municipal de San Roque. “La avenida llegará en las próximas horas, lo estamos controlando”, ha puntualizado Real.

No es la única incidencia que está provocando la borrasca en la provincia de Cádiz, ni en Andalucía. La Junta de Andalucía ordenaba a última hora de la noche de este martes la suspensión de la actividad lectiva presencial en 77 municipios de la comunidad por las alertas meteorológicas activadas por el paso de la borrasca Joseph y Kristin que ya ha dejado una mujer fallecida en Fuengirola por la caída de una palmera. Además, la caída de un árbol por el temporal en las inmediaciones del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, ha provocado heridas de carácter leve a una mujer, confirman fuentes del centro hospitalario. La afectada ha sido atendida en el mismo hospital y no reviste gravedad.

Las clases se han suspendido en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería (con 36 localidades afectadas); en la de Ronda, en Málaga (con 26) y en la de la Sierra de Grazalema, en Cádiz (con 15 centros), informa Raquel García Rodríguez. “Se ha tomado la decisión en zonas en alerta roja o naranja. A la 13.00 vamos a tener una nueva reunión para ver la salida de los niños que han ido a los colegios”, ha añadido Colombo.

Durante la madrugada, Emergencias 112 de Andalucía ha coordinado 934 incidencias, 28 de ellas durante la madrugada. Cádiz con 183, Sevilla con 176, Málaga con 156 y Jaén han concentrado el grueso de los avisos, aunque también se han atendido en Granada (93), en Córdoba (76), Almería (74) y Huelva (46). La Dirección General de Tráfico confirma que a esta hora permanecen cortadas por inundación o hielo y nieve un total de 21 carreteras en Andalucía,15 de ellas en la provincia de Cádiz y dos en Córdoba y una en Málaga. Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene activas trece alertas hidrológicas en la provincia de Sevilla tras el aumento de caudales provocado por las lluvias de los últimos días.