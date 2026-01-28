¿Qué carreteras están afectadas por la borrasca Kristin? Consulte el mapa de la DGT
Varias carreteras de la Península se encuentran en nivel rojo y negro
La borrasca Kristin mantiene en alerta a la mayoría de comunidades autónomas del país y ha dejado una mañana de nieve, lluvia y vientos muy fuertes que han afectado a algunas de las principales vías del país. Una de las más afectadas ha sido la carretera A-6, que une Madrid y A Coruña, donde varios tramos en las provincias de Madrid, Ávila y Segovia, se encuentran en aviso rojo.
En el siguiente mapa, publicado por la Dirección General de Tráfico, puede consultar el estado de todas las carreteras del país.
