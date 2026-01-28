Última hora de los efectos de la borrasca ‘Kristin’, en directo | La nieve obliga a cortar una autovía en Cáceres y afecta a decenas de carreteras

Todas las comunidades, con aviso por nieve, lluvia, viento u oleaje

El paso de la borrasca Kristin mantiene bajo aviso meteorológico de Aemet a todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, por nieve, lluvia, viento o fenómenos costeros. El aviso es rojo en la comarca del valle del Almanzora y los Vélez, en el interior de la provincia de Almería, por rachas de viento huracanadas, de hasta 130 kilómetros por hora. El resto de avisos se distribuyen por la península de la siguiente manera:

- Nieve. Hay aviso amarillo por nevadas en buena parte de la mitad norte, incluyendo el sur de la provincia de Ourense, casi toda Castilla y León, el norte de Cáceres, el norte de la Comunidad de Madrid, zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara, la Ibérica Riojana, el pirineo de Huesca y el sur de Aragón. Los avisos por nieve son naranjas en el Bierzo de León y las mesetas de León, Zamora, Palencia y Burgos.

- Lluvia. Los avisos por lluvia se concentran en Extremadura y Andalucía. Casi toda la comunidad extremeña está en aviso amarillo, mientras que en Andalucía es naranja en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) y amarilla en el norte de Huelva y Sevilla, y en el entorno del sistema Bético. También hay aviso amarillo en las zonas de Alcaraz y Segura, en el sur de Albacete.

- Viento. Salvo la zona más próxima al Cantábrico, La Rioja, Navarra, el norte de Aragón y el norte de Cataluña, hay avisos por vientos en el resto de la península y Baleares. En amplias zonas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y Baleares, los avisos son naranjas, por vientos de hasta 90 km/h. Rojo en el interior de Almería por rachas de hasta 130 km/h. En Madrid, el resto de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña.

- Oleaje. Salvo la costa del norte de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, el resto de la costa española está bajo aviso por fenómenos costeros. El aviso es naranja en toda Galicia, por olas de hasta 8 metros, y en la costa de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, por fuertes vientos y olas de hasta 6 metros. También es naranja en Ibiza, Formentera, Menorca y el oeste y sur de Mallorca.