Última hora de los efectos de la borrasca ‘Kristin’, en directo | La nieve obliga a cortar una autovía en Cáceres y afecta a decenas de carreteras
Todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y Canarias, tienen aviso por nieve, lluvia o viento | Aviso rojo en el interior de la provincia de Almería por rachas de hasta 130 km/h
Momentos clave
Una nueva borrasca, Kristin, se abate este miércoles de nuevo sobre la Península, dejando nieve, lluvia y vientos muy fuertes que mantienen en aviso a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Canarias. El temporal, además, está afectando a decenas de carreteras. La A-66 está cortada en Hervás (Cáceres) y hay otras 71 carreteras afectadas, seis de ellas de la red principal. De la red secundaria están cortadas otras 20 por la nieve y la lluvia, muchas de ellas en Cádiz. La circulación de camiones está restringida en la A-1 en Madrid y en la A-66 en Zamora y León. Hay aviso rojo en el Valle de la Almanzora y los Vélez, en la provincia de Almería, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Los avisos son naranjas en la costa gallega por el oleaje; en casi toda Castilla y León por viento y nevadas; en Extremadura y Castilla-La Mancha, por viento y lluvia y en Andalucía, desde Huelva hasta Almería, por viento y lluvia. Además, se han suspendido las clases en Extremadura y varias provincias de Galicia y de Andalucía.
La DGT restringe el paso de camiones en varias autovías
Ante las lluvias y la nieve que trae la borrasca Kristin, la Dirección General de Tráfico ha restringido la circulación de camiones en algunas carreteras principales. Por el momento, según informa en su cuenta de X, está prohibido el acceso a camiones en la A-66 en Zamora y León, entre Matilla de Arzón y Ribaseca.
Se puede transitar por el momento, pero con precaución en la AP-66 en Asturias y León, en el entorno de Lena, en la A-52 entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense) y en la A-23 en Sabiñánigo (Huesca) y en la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, entre León y Lugo.
El temporal provoca el corte de una veintena de carreteras secundarias
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que el temporal de lluvia y nieve ha afectado a siete carreteras principales y a más de veinte vías de la red secundaria, que permanecen cortadas por inundaciones en varias comunidades autónomas.
La peor parte se la lleva la provincia de Cádiz, que tiene hasta 16 carreteras cerradas a la circulación en Jerez de la Frontera (CA-3102), en Algeciras (CA-9209), en Rota (A-2075) y en Castellar de la Frontera (A-2101) además de otras vías en Marchanudo Alto, Guadalcín, El Portal, Torre Melgarejo, Torrecera, La Garrapata, Bornos, Los Barrancos, Alcalá de los Gazules, Los Ángeles y El Guijo. En Málaga está cortada la carretera que une Estepona con Genalguacil y hay algunos tramos afectados por las inundaciones en Córdoba y Jaén. Fuera de Andalucía, hay algunas carreteras con varios kilómetros inundados en las provincias de Cáceres, Badajoz, Ourense y León.
Las calles de Torrelodones, Madrid, cubiertas de nieve este miércoles. / Ismael Herrero / EFE
Necesario circular con cadenas en todos los puertos de la Comunidad de Madrid
Madrid amanece con aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora y nevadas intensas en la Sierra, que también se están produciendo de forma leve en la parte norte y oeste del área metropolitana, en cotas de 600-700 metros, según informa la Aemet. El 112 de la Comunidad de Madrid ha activado la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales y ha pedido precaución a los ciudadanos en las carreteras. Los servicios de Emergencia han informado de que las máquinas quitanieve ya se encuentran trabajando sobre el terreno y ha recordado a los conductores la obligatoriedad de llevar cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la región. Según ha comunicado la DGT, el paso de camiones está prohibido por la A-6 y la AP-6, en el entorno de Guadarrama.
Obligatorias las cadenas en todos los puertos de la Comunidad de Madrid
El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales.
A las 8.00 de la mañana de este miércoles, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad.
La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados. A estas horas, está nevando en la mayor parte de la región, de manera más intensa en la zona norte y oeste.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.
El resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se encuentran abiertas al tráfico pero la DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje. (EFE)
Cortada la A-66 entre Cáceres y Salamanca y prohibido el paso de camiones en la A-1 y la AP-61
La DGT ha avisado que están aumentando los problemas en las carreteras debido a la nieve que trae consigo la borrasca Kristin. Está cortada la A-66 en Hervás (Cáceres) en sentido Salamanca y son obligatorias las cadenas en la A-50 y AV-20 en Ávila capital, entre Madrid y Segovia en la A-6 y entre Guadarrama y Gudillos en la AP-66. Además, está prohibida la circulación de camiones en la A-1 entre en Madrid y Segovia entre Somosierra y Boceguillas y en la AP-61 en Segovia en El Espinar.
Málaga amanece sin clases en la comarca de Ronda
Tras sufrir más de un centenar de incidencias durante el martes, la más grave la muerte de una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos, la provincia de Málaga arranca este miércoles con avisos naranja en casi todo su litoral, con previsión de rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias se prevén intensas en todo el territorio malagueño, aunque especialmente en la zona oeste, donde las zonas de Guadalmansa (Estepona), la cuenca del río Guadiaro o la localidad de Ojén acumulan alrededor de 60 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, según los datos de la Red Hidrosur. Por prevención, las clases se han suspendido en los 27 municipios de la Serranía de Ronda. De momento solo una carretera cortadas por inundación, la MA-8302 que une Estepona con Genalguacil.
Desalojan a vecinos de Guadarranque (San Roque, Cádiz) por la crecida de un río
La Junta de Andalucía ha decidido desalojar preventivamente a los vecinos de la barriada Guadarranque, en San Roque, Cádiz, ante el riesgo de inundación de sus viviendas. La decisión se tomó durante la noche de ayer por la crecida del río Guadarranque, después de que el pantano del mismo nombre haya comenzado a desembalsar agua. Las familias afectadas —de las que aún se desconoce el número exacto— se concentran en la barriada de Guadarranque y de las calles Ríos y Molino y el lateral izquierdo de la avenida de Guadarranque, en La Estación de San Roque. El Ayuntamiento de la localidad ha activado el pabellón de Puente Mayorga como recurso temporal de asistencia.
Todas las comunidades, con aviso por nieve, lluvia, viento u oleaje
El paso de la borrasca Kristin mantiene bajo aviso meteorológico de Aemet a todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, por nieve, lluvia, viento o fenómenos costeros. El aviso es rojo en la comarca del valle del Almanzora y los Vélez, en el interior de la provincia de Almería, por rachas de viento huracanadas, de hasta 130 kilómetros por hora. El resto de avisos se distribuyen por la península de la siguiente manera:
- Nieve. Hay aviso amarillo por nevadas en buena parte de la mitad norte, incluyendo el sur de la provincia de Ourense, casi toda Castilla y León, el norte de Cáceres, el norte de la Comunidad de Madrid, zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara, la Ibérica Riojana, el pirineo de Huesca y el sur de Aragón. Los avisos por nieve son naranjas en el Bierzo de León y las mesetas de León, Zamora, Palencia y Burgos.
- Lluvia. Los avisos por lluvia se concentran en Extremadura y Andalucía. Casi toda la comunidad extremeña está en aviso amarillo, mientras que en Andalucía es naranja en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) y amarilla en el norte de Huelva y Sevilla, y en el entorno del sistema Bético. También hay aviso amarillo en las zonas de Alcaraz y Segura, en el sur de Albacete.
- Viento. Salvo la zona más próxima al Cantábrico, La Rioja, Navarra, el norte de Aragón y el norte de Cataluña, hay avisos por vientos en el resto de la península y Baleares. En amplias zonas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y Baleares, los avisos son naranjas, por vientos de hasta 90 km/h. Rojo en el interior de Almería por rachas de hasta 130 km/h. En Madrid, el resto de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña.
- Oleaje. Salvo la costa del norte de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, el resto de la costa española está bajo aviso por fenómenos costeros. El aviso es naranja en toda Galicia, por olas de hasta 8 metros, y en la costa de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, por fuertes vientos y olas de hasta 6 metros. También es naranja en Ibiza, Formentera, Menorca y el oeste y sur de Mallorca.
Aemet emite un aviso especial por el paso de ‘Kristin’
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por el paso de la borrasca Kristin, alertando de que la jornada de este miércoles se presenta “muy adversa”. Prevé la agencia “nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes”.
Este miércoles, precipitaciones y fuerte viento generalizado por la borrasca ‘Kristin’
La borrasca Kristin dejará este miércoles viento intenso y precipitaciones generalizadas en todo el territorio peninsular y Baleares, afectando especialmente a Galicia, vertiente atlántica y sierras del sur peninsular. Los mayores acumulados serán en el sur de Galicia, vertiente atlántica y sierras del sur peninsular. Nevará en amplias zonas de la mitad norte con la cota de nieve subiendo de los 600/800 metros a los 1.000/1.200; en las montañas del sureste la cota se eleva a los 1.200/1.500 metros. Las temperaturas, en descenso en Baleares y mitad nordeste peninsular, con aumentos en Alborán y cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto.
El viento será intenso en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio e incluso alcanzando intensidades huracanadas en puntos del extremo sureste.
Buenos días. Arrancamos la narración del paso de la borrasca Kristin por la península, que mantiene en aviso de distinto nivel a todas las comunidades, excepto Canarias. Es rojo en el interior de la provincia de Almería por rachas de hasta 130 km/h, mientras que en la meseta norte y el centro peninsular el aviso es por nevadas y viento. También la costa andaluza y de la Comunidad Valenciana y Baleares tienen avisos por fuerte oleaje.
