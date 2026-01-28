El paso de la borrasca ‘Kristin’, en imágenes

13 fotosPREDICCIÓN METEOROLÓGICAEl paso de la borrasca ‘Kristin’, en imágenesTodas las comunidades autónomas, salvo Navarra y Canarias, tienen aviso por nieve, lluvia o vientoEl País28 ene 2026 - 10:49Actualizado: 28 ene 2026 - 12:12CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUna mujer lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. Jorge Zapata (EFE)Un trabajador tira sal en una acera en el centro de Madrid, este miércoles. Marta Fernández (Europa Press)Árboles derribados por el fuerte viento en un colegio de Priego de Córdoba, este miércoles.Adrià Riudavets (Europa Press)Temporal de nieve en Ávila, este miércoles. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)Una mujer hace ejercicio durante el temporal de nieve en Madrid, este miércoles. SAMUEL SÁNCHEZVista de la nevada caída en Madrid, este miércoles. Ballesteros (EFE)Una mujer se protege de la nieve en una parada de autobús en la localidad madrileña de Galapagar, este miércoles. Silvio Castellanos (REUTERS)Una mujer camina por la nieve junto a un autobús interurbano en Torrelodones (Madrid), este miércoles.Ismael Herrero (EFE)Operarios del Ayuntamiento de Mérida trabajan en la retirada de árboles caídos tras el paso del temporal, este miércoles. Pablo Caro (EFE)Varios vehículos circulan por la nieve en la M-607, carretera de Colmenar Viejo, en Madrid, este miércoles.Marta Fernández (Europa Press)Corte en la calle San Jacinto de Sevilla tras la caída de un árbol por las rachas de viento, este miércoles. FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS (FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS)Un hombre coloca las fundas de nieve antideslizantes durante la nevada registrada a primera hora en Torrelodones (Madrid) este miércoles. Ismael Herrero (EFE)La A-6, a su paso por la localidad madrileña de Torrelodones, este miércoles por la mañana. Ismael Herrero (EFE)