El temporal ‘Kristin’ llega a gran parte de España con lluvias muy intensas, nieve y viento fuerte

Andalucía, Galicia y la meseta norte concentran los fenómenos más adversos de una jornada marcada por precipitaciones generalizadas y nieve a cotas bajas, sobre todo en el norte

La borrasca Kristin marca la previsión meteorológica de este miércoles con un episodio de inestabilidad que afecta a buena parte del territorio. El temporal mantiene activos avisos por lluvia, nieve, viento y mala mar en numerosas comunidades. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación será especialmente adversa en el sureste peninsular, donde Almería se encuentra en aviso rojo —riesgo extraordinario— por rachas de viento que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora, sobre todo en el valle del Almanzora y la comarca de Los Vélez.

En nivel naranja, por riesgo importante, están Baleares, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y temporal marítimo; Castilla y León, por nevadas y viento; y Galicia, por fuerte oleaje. Castilla-La Mancha y Extremadura permanecen en aviso por viento, además de alertas amarillas por lluvia y nieve. También Melilla está en nivel naranja por mala mar. En aviso amarillo figuran Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; y La Rioja, por nevadas.

De acuerdo con el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, las lluvias más intensas se esperan en el sur peninsular. En Grazalema (Cádiz) se prevén acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, que podrían superar localmente los 120 litros. En Ronda (Málaga), los registros podrían rebasar los 80 litros en el mismo periodo. Las precipitaciones serán persistentes en las sierras del sur y en el entorno de Alborán.

La nieve será otro de los protagonistas del día. Con la entrada de aire frío, nevará en amplias zonas de la mitad norte y del centro de la Península, con una cota que arrancará entre 600 y 800 metros y que irá subiendo a lo largo de la tarde hasta situarse entre 1.000 y 1.200 metros. En las montañas del sureste la nieve aparecerá a partir de los 1.200 a 1.500 metros. Se esperan acumulaciones significativas en la meseta norte, así como en montañas del centro y del norte. No se descartan también en zonas próximas de la meseta sur, Galicia, Navarra y el norte de Aragón. En Castilla y León, los espesores podrían alcanzar cinco centímetros a partir de los 800 metros, lo que, unido al viento, puede dificultar la circulación y reducir la visibilidad.

El viento soplará con intensidad en la mayor parte de la Península y en Baleares, con rachas muy fuertes de componente oeste, salvo en el extremo norte. Del Campo advierte que especialmente en Almería se esperan rachas que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora, con riesgo de caída de ramas, árboles y objetos. Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Ceuta también están en aviso por viento y mal estado de la mar.

El temporal marítimo será especialmente duro. En el litoral de Galicia se prevén olas de más de ocho metros, mientras que en el Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta el entorno del Estrecho, el oleaje podrá superar los seis metros. También se espera fuerte mar de fondo en el golfo de Cádiz.

Las temperaturas bajarán en el norte peninsular, con heladas débiles en zonas de montaña y en puntos de la meseta norte, mientras que en el sur y el litoral mediterráneo se mantendrán algo más suaves.

El jueves, aunque la borrasca Kristin se habrá alejado, el tiempo seguirá inestable por la llegada de nuevas borrascas atlánticas. Será una jornada lluviosa en buena parte del país, con precipitaciones más abundantes en el sur de Galicia y en las montañas de Andalucía, donde podrían volver a ser persistentes. En el Cantábrico no se descartan chubascos intensos con tormenta y granizo. La cota de nieve subirá claramente, por encima de los 1.500 metros, y las temperaturas aumentarán de forma notable, con valores cercanos a los 20 grados en Bilbao y por encima de los 25 en Murcia.

El viernes llegará una tregua relativa en el sur, con lluvias más débiles y dispersas, aunque en el centro y el norte seguirá lloviendo, especialmente en Galicia. El viento continuará soplando con intensidad en el norte y el este, y las temperaturas serán algo más bajas, aunque todavía suaves para el temporal.

Durante el fin de semana, nuevas borrascas atlánticas mantendrán el tiempo revuelto. El sábado lloverá sobre todo en el norte y el oeste, con nieve a partir de 700 a 1.000 metros en el Cantábrico y los Pirineos, mientras que el domingo un frente más activo dejará lluvias abundantes en el oeste y en Galicia, con una cota de nieve alta y una nueva subida en los termómetros, especialmente en el sur y el valle del Guadalquivir.

En Canarias, el tiempo será más tranquilo, con intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, alguna lluvia débil ocasional y temperaturas agradables, con máximas entre 21 y 23 grados en zonas costeras.