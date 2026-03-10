Ir al contenido
Internacional
Suiza

Al menos seis muertos y cinco heridos al incendiarse un autobús en Suiza

La policía del cantón de Friburgo baraja que la causa del fuego sea humana en “un acto voluntario”

El autobús postal que se incendió este martes en el cantón suizo de Friburgo, tras la llegada de los servicios de emergencia. ALESSANDRO DELLA VALLE (EFE)
Agencias
Madrid -
Al menos seis personas han muerto y otras cinco han resultado heridas este martes al incendiarse un autobús ―de los llamados postales― en Suiza en la localidad de Kerzers, en el cantón suizo de Friburgo, al oeste del país, según declaraciones de la policía cantonal recogidas por Le Temps. Se desconoce el número total de pasajeros.

El incendio se ha producido alrededor de las 18.25 en un autobús postal en Kerzers, según publicó en su cuenta oficial de Facebook la policía local. Los autobuses postales suizos son un servicio de transporte público icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña y que ha guardado ese nombre porque inicialmente se crearon para repartir el correo.

Tres heridos en estado grave fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica, mientras que el lugar del accidente ha sido acordonado y se ha pedido a los vecinos que no se aproximen.

