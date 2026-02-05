Las lluvias “extraordinariamente abundantes” saturan la Península con inundaciones y crecidas

El peligro de crecidas, inundaciones y desplazamientos de tierra mantiene a Andalucía en alerta, tras sucesivas jornadas de lluvias intensas. Las precipitaciones están siendo “extraordinariamente abundantes”, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y se prevé que este jueves continúen en el oeste, centro y sur peninsulares, debido al paso de nuevos frentes atlánticos asociados a la borrasca Leonardo. El viento soplará con rachas muy fuertes en todo el territorio, excepto el nordeste. La agencia recomienda seguir los pronósticos, debido a la inestabilidad persistente y su potencial impacto hidrológico asociado.

La Aemet mantiene un aviso especial por el temporal atlántico hasta el sábado y además ha activado el nivel naranja, que indica peligro importante, en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga por viento y mala mar. También ha encendido avisos naranjas en Ávila y Cáceres por precipitaciones acumuladas; en Albacete, por vientos fuertes, y en A Coruña, Pontevedra y Murcia, por mala mar. En Baleares, habrá avisos costeros a partir del mediodía.

Será una jornada muy adversa, después de un miércoles con miles de desalojados, hogares sin luz y decenas de carreteras cortadas en Andalucía. En sierras de Cádiz y Málaga podrían acumularse 300 litros por metro cuadrado en tan solo dos días. El agua cae sobre suelos saturados, ya muy cargados de humedad. Por ello, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, advierte de que, incluso en zonas donde no llueva demasiado, “hay que prestar mucha atención a los cauces, porque pueden bajar muy crecidos”. Recomienda alejarse de esas zonas, evitar actividades al aire libre y no viajar, salvo que sea estrictamente necesario.

También continuará el temporal marítimo en Galicia y la costa andaluza, y se extenderá a la de Baleares. El otro factor determinante será el viento, que soplará con rachas fuertes y que puede provocar desprendimientos de objetos de zonas altas o también caídas de ramas o de árboles. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán, superará los 90 kilómetros por hora.

Las temperaturas irán en aumento. Excepto en el Pirineo, apenas habrá heladas, e incluso en puntos de las provincias de Alicante y de Murcia se podrían alcanzar los 25 grados Celsius de máxima. La cota de nieve quedará en los 1.500 metros.

Del Campo explica que las precipitaciones están siendo “extraordinarias en cuanto a cantidades, especialmente en pleno invierno”, debido a que la masa de aire que llega desde el Caribe, impulsada por Leonardo, tiene un alto contenido de humedad al atravesar el Atlántico.

Fin de semana adverso

El viernes, las lluvias afectarán principalmente a la vertiente atlántica peninsular y, con menor probabilidad, al entorno mediterráneo. También descenderá la cota de nieve, que se situaría por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste y entre 1.200 y 1.400 metros en el resto de la Península. Las temperaturas bajarán, aunque las heladas quedarán reservadas para las zonas de montaña.

Para el sábado aún hay incertidumbre en las predicciones, aunque se espera que la llegada de una nueva borrasca atlántica intensifique las precipitaciones y el viento, especialmente sobre zonas del tercio sur peninsular muy afectadas en días previos. Es posible que llueva persistentemente en las Béticas y en el Sistema central, también en el entorno del Estrecho y en la fachada mediterránea andaluza. El temporal marítimo en Galicia y en el Cantábrico tenderá a mejorar a lo largo de la jornada. Sin embargo, en el Mediterráneo mantendrá su intensidad.

Aunque el domingo existe la posibilidad de chubascos, se prevé que no tengan la adversidad de los días anteriores. Se espera que el tiempo se estabilice mientras el viento continúa, con la posibilidad de que soplen rachas muy fuertes en el tercio este peninsular.