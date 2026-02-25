Un tribunal indonesio condena a dos hombres a 18 años de cárcel por el asesinato de Matilde Muñoz

Los acusados, que admitieron los hechos, son un empleado y un exempleado del hotel donde se alojaba la española en Lombok

Un tribunal indonesio ha condenado este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio. La sesión tuvo lugar este miércoles en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, quienes admitieron durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en “shock” al despertar esta, de entonces 72 años.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

Jubilada y sin hijos, Matilde Muñoz llevaba años viajando. Con el alquiler de su piso en Mallorca, sufragaba sus estancias en Asia, donde había tejido una sólida red de amigas, con las que quedaba en Tailandia, en la India o en Indonesia. A partir del 1 de julio, Matilde dejó de dar señales de vida. No respondía a los chats ni escribía en las redes sociales. Cuando ya no se presentó a la cita con una de sus amigas, el 23 de julio, saltaron todas las alarmas. Cada una en una punta del mundo, pero unidas a través de sus teléfonos, las amigas iniciaron su propia búsqueda.