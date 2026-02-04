Última hora de la borrasca ‘Leonardo’, en directo | Clases suspendidas, cortes de carreteras y líneas ferroviarias y 3.000 desalojados por el impacto del temporal
Avisos rojos por lluvias fuertes y persistentes en zonas de Cádiz y Málaga | El centro peninsular, en aviso amarillo por nieve
La borrasca Leonardo golpea con dureza la Península este miércoles, especialmente en Andalucía, donde las clases están suspendidas salvo en Almería y hay alrededor de 3.000 personas desalojadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. Aemet emitió el martes un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes en la comunidad. Hay aviso rojo en Grazalema, Ronda y la zona del estrecho, por precipitaciones de hasta 150 litros. Los avisos son naranjas en Cádiz, Málaga, Granada, Jaén y Córdoba y amarillos en el resto de la comunidad, sur de Extremadura. Por riesgo de nieve, hay avisos amarillos en Castilla y León, Madrid y el Pirineo y en Galicia por lluvia y fenómenos costeros. También hay problemas en los transportes, con 45 carreteras cortadas -13 por nieve y 32 por lluvia- y varias líneas ferroviarias cortadas en Andalucía, entre ellas la de alta velocidad entre Antequera y Málaga.
La caída de un árbol corta los carriles hacia Cádiz en la autopista AP-4
La caída de un árbol esta madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla ha provocado que se mantengan cortados los carriles en dirección hacia la capital gaditana, que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real (Cádiz), han dificultado la circulación por esta vía durante esta madrugada.
Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que ha caído en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, ha podido ser retirado y se está recuperando la normalidad en la circulación en esta autopista, aunque afectada por el fuerte viento y la lluvia, con varias vías de acceso cortadas a la altura de Jerez y Arcos de la Frontera.
El último balance refleja cortes en 30 carreteras de la provincia de Cádiz, la mayoría de ellas en pedanías de Jerez cercanas al cauce del río Guadalete. (EFE)
Interrumpidos los trenes de alta velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimientos en Álora
La circulación de trenes de alta velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales la interrupción se registra desde las 7.30 y se ha “movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible”. Previamente, Adif había informado de retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y destino Málaga.
La circulación en el tramo de alta velocidad que conecta la estación de Antequera Santa Ana con Granada también permanece interrumpida por condiciones meteorológicas adversas entre la bifurcación de Tocón y Loja, en la provincia granadina.
La actividad presencial se reduce al mínimo en Málaga
Sin actividad lectiva en colegios, institutos y la universidad, Málaga afronta una jornada pendiente de la borrasca Leonardo. Las previsiones indican que se pueden acumular hasta 200 litros en distintas zonas de la comarca de Ronda, en aviso rojo durante todo el día y donde ayer se desalojaron de manera preventiva una veintena de viviendas. La situación no es mucho mejor en el resto de la provincia —con tres comarcas en aviso naranja y otra más en amarillo— así que la mayoría de ayuntamientos ha promovido que la actividad laboral municipal se realice desde casa. Además, muchos han activado sus equipos de emergencias durante la madrugada para poder reaccionar con rapidez ante las incidencias. Numerosas empresas han impulsado también el teletrabajo para evitar desplazamientos, como pidió este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Algeciras amanece con alerta roja por fuertes lluvias y numerosas incidencias por ‘Leonardo’
El Ayuntamiento de Algeciras ha entrado en situación de alerta roja por fuertes lluvias, después de que se haya ampliado el aviso rojo meteorológico a todo el Campo de Gibraltar. A primeras horas de esta mañana, el Consistorio ha dado la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por desbordamiento del río y ha quedado cortado el puente existente en la zona. Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se encuentran en el lugar valorando la situación.
Como consecuencia de los desalojos de viviendas que se están produciendo desde ayer, 38 personas han pasado la noche en el pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo, donde están siendo atendidos por personal del Ayuntamiento junto a voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja Española.
Esta madrugada se han sumado al dispositivo puesto en marcha por el Consistorio efectivos pertenecientes al IIº Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, así como de la Agencia Andaluza de Emergencias, dependiente de la Junta de Andalucía.
En lo que a incidencias se refiere, está cortado al tráfico rodado el tramo de la Ronda Paco de Lucia comprendido entre el Varadero y La Juliana por acumulación de agua. También están cortadas la Carretera Vieja a Los Barrios y la carretera a Botafuegos, habiéndose registrado anegaciones en viviendas de planta baja en Los Camarotes, calle Ubrique, Carretera del Cobre, José de Espronceda, Ponce de León y Juan Ramón Jiménez. A ello se suma la caída de árboles en distintos puntos del término municipal.
Extremadura tiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil en toda la región
La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de Extremadura.
Para este miércoles hay avisos de nivel amarillo durante todo el día por lluvias y rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en el sur de la provincia de Badajoz, así como en las comarcas de Tierra de Barros y La Serena.
En el ámbito educativo, y a través de la plataforma Rayuela, se ha informado a los directores de los centros educativos de la necesidad de que las actividades lectivas se desarrollen en el interior de los edificios, evitando la salida a patios y otros espacios abiertos. Asimismo, se desaconsejan las salidas a pie en horario escolar para la realización de actividades complementarias o extraescolares mientras se mantenga esta situación.
Las comarcas afectadas por estas medidas específicas son el sur de la provincia de Badajoz, Tierra de Barros y La Serena.
En el resto de Extremadura se recomienda aplicar las mismas restricciones con carácter preventivo, prestando especial atención a los canales oficiales de información y a las actualizaciones que puedan producirse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.
Sevilla, pendiente de las crecidas de los ríos tras una noche de pocas incidencias
La Guardia Civil ha atendido a 21 incidencias a lo largo de esta madrugada en la provincia de Sevilla como consecuencia de la borrasca Leonardo, según ha informado la subdelegación del Gobierno. La atención se centra en la crecida de los cauces y riberas que requieren una especial atención durante estos días por encontrarse actualmente en nivel rojo: el río Guadaíra a su paso por Arahal y el Arroyo de Santiago en el término municipal de Utrera.
La borrasca ha dejado a 1.900 vecinos sin suministro eléctrico, la mayoría en el municipio de Coripe y en las zonas rurales de los alrededores de Morón de la Frontera.
En estos momentos hay siete vías cortadas en la provincia de Sevilla. La más destacada es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena. También permanecen cortadas la A-361 en Morón, la SE-3102 en la capital, la SE-4104 en Alcolea, la SE-5203 en Arahal, la SE-5206 en El Coronil y la SE-6300 en el municipio de Lebrija.
Más de 100 efectivos de la UME están ya desplegados en la localidad onubense de Aznalcollar
Más de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados en la localidad minera de Aznalcollar (Huelva). El alcalde de la localidad, Juan José Fernández, ha informado de que están ubicados en el municipio dado que van a usar un pabellón como base operativa, no por porque exista riesgo en el municipio.
El despliegue de 250 efectivos de la UME y 90 vehículos especiales se ha producido después de que la Junta de Andalucía activase ayer la situación operativa dos que permitía movilizarles, con la idea de que controlasen, especialmente, las balsas mineras de Huelva y Sevilla. Esta madrugada los militares han trabajado en la mina de Los Frailes, en Sevilla, para levantar un muro de contención.
Renfe cancela Cercanías, Medias Distancias y Alvias en las zonas más afectadas por el temporal
Renfe ha anunciado que, debido a las intensas lluvias que se están produciendo entre las provincias de Cádiz y Málaga por la borrasca Leonardo se ha suspendido los trenes Media Distancia Algeciras-Antequera, los Sevilla—Málaga de primera hora de la mañana —para poder explorar las vías— y los Cádiz-Jaén en esas primeras horas. A eso se suma la supresión de los trenes de Proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A., el Cercanías de Cádiz en la linea que discurre hasta la Universidad de Puerto Real, el Alvia Algeciras-Málaga, el Ronda-Antequera y el Alvia Cádiz-Madrid o Barcelona en el trayecto de Cádiz a Córdoba. “Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible”, explican desde la empresa.
La UME se despliega en Andalucía por el temporal
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desde anoche realizando tareas de ayuda para paliar las consecuencias del impacto de la borrasca Leonardo, que desde la tarde del martes está dejando fuertes precipitaciones en Andalucía. Una de sus misiones ha sido la construcción de un muro de contención en la mina Los Frailes, en Sevilla, según un vídeo publicado por la Unidad en su cuenta de X. Los efectivos desplegados para contener la ira de Leonardo, junto con los operarios del 112 de Emergencias, pertenecen al Segundo Batallón de Intervención, con base en Morón (Sevilla). Los militares están encargados de “salvamento y rescate en zonas de difícil acceso, ingeniería, desescombro, limpieza de viales y apuntalamiento de estructuras, así como gestión de aguas, contención, canalización y achique”, según otro de sus mensajes en X.
Sucesivas borrascas y frentes asociados han golpeado a la península ibérica durante las últimas semanas. Este miércoles, el temporal atlántico Leonardo, nombrado por el servicio meteorológico portugués y que empezó a afectar a España desde el lunes, entra en su fase más crítica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado un aviso especial ante un episodio que dejará lluvias muy intensas, vientos fuertes y un acusado temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía, donde algunas zonas amanecerán bajo aviso rojo, que indica peligro extraordinario, el nivel más alto. La borrasca Leonardo, descrita por la agencia como “extensa”, permanecerá al noroeste de la Península al menos hasta el fin de semana, manteniendo una situación muy inestable.
Vídeo | Por qué hay tantas lluvias y cuándo va a parar
El portavoz de la Aemet Rubén del Campo señala que el desplazamiento inusual del anticiclón de las Azores hacia el norte ha abierto la puerta a una sucesión de borrascas que seguirán durante los próximos días.
Renfe reduce la circulación de trenes en Andalucía por la borrasca
Renfe ha limitado la circulación de trenes en Andalucía a lo largo de este miércoles por la borrasca Leonardo.
Los trenes Algeciras-Antequera quedan suprimidos. No se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.
En cuanto a los trenes Sevilla-Málaga, los dos primeros de la mañana (que salían de Sevilla a las 7.01 y de Málaga a las 7.02) fueron suprimidos para permitir la exploración del estado de la infraestructura.
Los primeros trenes entre Cádiz y Jaén también fueron suprimidos para la exploración del estado de la vía, así como los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U Rabanales y Córdoba J.A., los de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad, el Alvia Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera.
El Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona también ha sido suprimido en el trayecto entre Cádiz y Córdoba.
Aemet eleva a nivel rojo el aviso por lluvia extrema en el Estrecho (Cádiz)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).
Según la Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas.
El aviso rojo estará activo entre las 05.00 y las 14.59 de este miércoles, por lo que el servicio de Emergencias 112 de Andalucía pide extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.
En el caso de Grazalema y Ronda, el aviso rojo estará vigente entre las 00.00 y las 23.59, hasta cuando se pueden alcanzar acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y de 200 litros/m2 en 24 horas.
Como consecuencia de las lluvias, más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas en la noche del martes al miércoles de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan y se ha suspendido la actividad lectiva en todas las provincias de Andalucía menos Almería. (Efe)
El temporal cierra 45 carreteras: 13 por nieve y 32 por intensas inundaciones
El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene un total de 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según el informe de las 5.55 de este miércoles de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal, la nieve y el hielo condicionan la circulación en diversos puntos. Se encuentran en nivel amarillo, que limita la velocidad a 60 km/h y prohíbe el paso a vehículos pesados, la A-1 en Segovia entre los kilómetros 100.0 y 118.0, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83.0 al 99.0.
También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León.
Por su parte, transcurren en nivel verde la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia.
Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro), permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.
Simultáneamente, hay 32 carreteras cerradas por inundación, siendo Cádiz la provincia más afectada con 16 vías, incluyendo la A-405R2, CA-3102, CA-3104 y CA-3113, entre otras.
También se registran cierres por agua en Sevilla, con 5 vías afectadas como la A-361 y la SE-3102; en León, con 5 tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).
En el resto de la red afectada, el nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en 20 carreteras secundarias por nieve. Destaca la situación en Huesca en la A-136, A-138, A-1605, A-2611 y A-2617; en Asturias en la AS-112, AS-227, AS-348, AS-228 y la N-630; y en Navarra en la NA-137 y NA-2000. También se ven afectadas la CA-183 en Cantabria, la AV-932 en Ávila, la LE-126 y la N-630 en León y la CL-601 en Segovia.
Por inundaciones, se encuentran en nivel rojo la N-630 en Sevilla y la VP-4017 en Valladolid.
Ante la persistencia del temporal, la DGT recomienda planificar los viajes consultando el estado de las carreteras a través del 011 o el Mapa de Tráfico. Tráfico recuerda la necesidad de contar con cadenas o neumáticos de invierno, dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y extremar la precaución ante la formación de placas de hielo o balsas de agua. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la borrasca Leonardo, en este miércoles 4 de febrero. Una docena de comunidades soporta hoy fuertes precipitaciones de lluvia, nieve y granizo con la península emparedada entre los embates de la borrasca Leonardo en el sur y un temporal atlántico en el norte: Andalucía es la región que se lleva la peor parte con avisos rojo, clases suspendidas y la UME en alerta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias fuertes y persistentes que afectarán a la mayoría del territorio peninsular y Baleares, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados e intensidades se darán en Galicia, tercio sur peninsular, montañas del oeste y Andalucía.
