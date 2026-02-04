El paso de la borrasca ‘Leonardo’ por España, en imágenes

16 fotosTEMPORALESEl paso de la borrasca ‘Leonardo’ por España, en imágenesHay 38 carreteras cortadas, sobre todo en Cádiz, mientras que por nieve, hay otras 76 vías afectadasEl País04 feb 2026 - 11:50Actualizado: 04 feb 2026 - 12:34CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUna lancha de la Guardia Civil se dirige a inspeccionar una zona del río Guadalete en Jerez de la Frontera (Cádiz).PACO PUENTESUna vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias.Román Ríos (EFE)La carretera que conecta Algeciras con Los Barrios (CA-9209) está cortada al tráfico por el desbordamiento del río Palmones, por el fuerte temporal que azota la zona del Campo de Gibraltar.A.Carrasco Ragel (EFE)Vecinos de Grazalema (Cádiz) corren por una calle inundada debido a las intensas lluvias.Román Ríos (EFE)El río Guadalete desbordado en las cercanías de Jerez de la Frontera (Cádiz).PACO PUENTESVecinos de Grazalema (Cádiz) ayudan a una persona mayor en una calle inundada debido a las intensas lluvias.Román Ríos (EFE)Estado en el que se encuentra el caudal del río Teba, en su bajada cerca de Teba (Málaga), tras las lluvias registradas en la región. Jorge Zapata (EFE)Vecinos de Algeciras que fueron desalojados anoche de sus casas por riesgo de inundaciones, se encuentran en el pabellón de deportes de Algeciras (Cádiz) donde han pasado la noche. A.Carrasco Ragel (EFE)Un caño desagua en Grazalema (Cádiz) debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana.Román Ríos (EFE)Varios agentes de medioambiente observan el caudal del río Teba, en su bajada cerca de Teba (Málaga), tras las lluvias registradas en la región. Jorge Zapata (EFE)Dos vecinos de Grazalema (Cádiz) intentan achicar agua de sus casa.Román Ríos (EFE)Varias personas observan el cauce del río Genil, a su paso por Granada, este miércoles.MIGUEL ANGEL MOLINA (EFE)Varios transeúntes caminan por una calle comercial de Ronda (Málaga), este miércoles.Jon Nazca (REUTERS)El río Aguas Blancas se desborda en el entorno de Pinos Genil (Granada).LUIS MIGUEL ÁVILA (LUIS MIGUEL ÁVILA) Vecinos de Grazalema intentan achicar agua de sus casa y locales debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana.Román Ríos (EFE)Corte de la carretera MA-224 en Villanueva del Rosario (Málaga) por el desbordamiento del río Guadalhorce, en una imagen del Ayuntamiento.