Desarticulada una red que asaltaba y robaba a ancianos en los portales

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que asaltaba a personas de avanzada edad en el interior de portales. Los ladrones seleccionaban a sus víctimas en las proximidades de sucursales bancarias y zonas comerciales y las seguían hasta sus domicilios, atacándolas en el interior de los portales.

“Les sorprendían agarrándoles fuertemente por la espalda, arrancando las joyas y relojes, y no dudaban en emplear gran violencia si se resistían”, describe la nota policial enviada este lunes.

Han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de 12 robos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.

Según la policía, la investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento de la comisión de un robo con violencia e intimidación a un matrimonio en el selecto barrio madrileño de Salamanca. Cuatro personas accedieron al portal y tras arrastrarlos violentamente por el suelo, lograron sustraerles un reloj y dos pulseras.

Investigaciones en paralelo

Paralelamente, se estaba llevando a cabo una investigación en la comisaría de distrito de Ciudad Lineal por la comisión de otros cuatro robos con violencia de similares características.

En el transcurso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de cuatro robos violentos más, cometidos en diferentes distritos de Madrid, en los que las víctimas habían sufrido lesiones.

Avanzadas las pesquisas, lograron la identificación de dos hombres y dos mujeres, como presuntos autores de todos estos hechos. Además, concluyeron que eran responsables de otro robo perpetrado en Hospitalet de Llobregat el pasado 4 de julio y otro más en Valladolid, el 22 de mayo.

Por tales hechos, el pasado 26 de noviembre la policía estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de los cuatro identificados, como presuntos responsables de la comisión de 12 robos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental. Tras su paso a disposición judicial, el juez decretó el inmediato ingreso en prisión de dos de ellos.