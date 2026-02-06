Diana Morant: “Las mujeres ya no toleramos ni puteros ni acosadores ni ‘soy un truhan, soy un señor”

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha sido taxativa en su defensa de la actuación de su partido frente a las denuncias de acoso, como en el caso del alcalde de Almussafes, Toni González, y de la acción de Gobierno de Pedro Sánchez, “principal valor de la socialdemocracia en el mundo”. Lo ha dicho este viernes por la mañana en el transcurso del desayuno informativo Encuentros SER, celebrado en l’Oceanogràfic de Valencia.

“Las mujeres estamos cansadas de ciertas actitudes. Ya no toleramos ni puteros ni acosadores ni ‘soy un truhán soy un señor”, ha respondido, aludiendo a la canción de Julio Iglesias, sobre el alcalde de Almussafes. González, expulsado del PSPV, ha denunciado a la persona que le denunció a él en el canal interno del partido y considera que es objeto de una campaña contra él. “Y si ha tenido que venir una mujer al PSPV para poner esa línea roja, estoy dispuesta. Las mujeres no vamos a ser las responsables de las actitudes intolerables y machistas de nuestros compañeros del partido”, ha proseguido la ministra, entrevistada por el periodista Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER en la Comunidad Valenciana, ante un auditorio formado por políticos y altos cargos socialistas, representantes de los agentes sociales y del mundo empresarial valenciano y de los medios de comunicación.

Sobre marcar perfil propio, distanciándose de Pedro Sánchez, Morant ha reivindicado sin ambages al presidente español, “el principal valor que tiene la socialdemocracia en España, en Europa y en el mundo, un referente de la lucha por la paz y contra el totalitarismo y los tecnócratas”. Y ha contestado que no le molesta que la comparen con Pilar Alegría, que también era ministra antes de ser candidata al Gobierno de Aragón, si bien ella tiene un perfil propio que ha mostrado en estos casi dos años al frente del PSPV-PSOE, ha apostillado.

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no tiene “ganas de hablar” con los socialistas valencianos porque “a día de hoy” está en una “posición incómoda” en asuntos como la financiación autonómica, temas que, a su juicio, deberían estar encima de la mesa entre las dos primeras fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana si ambas están “dispuestas a defender los intereses de los valencianos”.

También ha cuestionado que el jefe del Consell le reclamara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión en La Moncloa un total de 1.700 millones de euros más y, ahora que el Ejecutivo central ha puesto encima de la mesa la propuesta de un sistema que da 3.600 millones a la región, Llorca “lo quiera rechazar”.

Morant ha sostenido que el ‘president’ de la Generalitat y a su vez presidente del PPCV no puede “defender” el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno porque “firmó un papel” con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que decía “justamente lo contrario, que se quede el modelo actual, que no es bueno para la Comunitat Valenciana”. En cualquier caso, se ha mostrado “a disposición” de Juanfran Pérez Llorca, al que ha afeado que afirme que “quiere hablar” con el PSPV pero no le cite para reunirse. “Quiere dialogar, pero no me cita para dialogar”, se ha quejado. Dicho esto, ha argumentado que estos asuntos no los “ridiculiza” ni son “motivo de broma”.