Bruselas exige cambios a TikTok por ser demasiado adictivo para los menores

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión, dos años después de iniciar su investigación, de que la red social de vídeos cortos TikTok fomenta la adicción de los menores con su diseño y sus algoritmos. Así que siguiente paso que reclama son modificaciones de calado: “TikTok tiene que cambiar el diseño de sus servicios para proteger a nuestros menores y su bienestar”, explica la vicepresidenta del Ejecutivo de la UE, Henna Virkkunen, en un encuentro con EL PAÍS y otros medios europeos. Los problemas encontrados por los técnicos de Bruselas se encuentran en su scroll infinito que permite ver vídeos sin fin que se ponen en marcha de forma automática, el altamente personalizado sistema de recomendación o las alertas enviadas a los usuarios.

En medio de la creciente presión indirecta de varios Estados miembros, que han anunciado medidas que endurecen el control sobre las plataformas digitales, la Comisión hace públicos las conclusiones preliminares de la investigación lanzada en febrero de 2024: “TikTok no ha evaluado adecuadamente cómo estas características adictivas [en referencia a esas opciones] pueden perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables”, explica en el comunicado sobre la decisión anunciada este viernes.

“Al recompensar constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro de los usuarios pase a un modo piloto automático. Las investigaciones científicas demuestran que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios”, desarrolla la Comisión al dar detalles sobre el expediente que se asienta en el reglamento de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Se trata de la norma europea más atacada desde la Administración de Trump y las grandes tecnológicas estadounidenses, con el argumento de que es un ataque a la libertad de expresión y castiga a las empresas norteamericanas. TikTok es propiedad de la compañía china Bytedance.

Explica Virkkunen que las prácticas de esta plataforma tienen “el objetivo principal de mantener al usuario todo el tiempo. Esto es muy perjudicial”. “Así que después de publicar estos resultados preliminares, esperamos que TikTok tome medidas al respecto”, añade. Esta red social fue la primera sobre la que Bruselas desplegó las herramientas que le permite el DSA. Hace ya más de un año, la compañía china lanzó un servicio de remuneración, TikTok Lite, por visionado de vídeos en Francia y España y reculó ante la advertencia de la Comisión Europea de que estaba quebrando la ley.

Yendo más allá, no solo sobre este paso, sino sobre los anuncios que varios Gobiernos de la UE para aumentar el control sobre las plataformas digitales y sus consecuencias negativas sobre los menores, entre ellos el español, la política finlandesa ha declarado: “Es una opinión muy extendida entre nuestros Estados miembros que las plataformas no están haciendo bastante para proteger a nuestros menores. Y no solo [pasa] en Europa, también en el resto del mundo”.