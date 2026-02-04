Bruselas cuestiona el plan de Sánchez de perseguir a los directivos por contenidos publicados por terceros en sus redes sociales

La Comisión responde al anuncio del Gobierno español de combatir la impunidad de las plataformas y convertir en delito la manipulación de los algoritmos

La Comisión Europea duda de que pueda perseguirse penalmente a los directivos de plataformas digitales del contenido que otras personas compartan en ellas, como planea el Gobierno español. “¿Es responsable un director general de lo que se publica en Internet? Es muy difícil”, ha respondido el portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales, Thomas Reigner, “esta es precisamente la razón por la que el reglamento de servicios digitales no lleva a cabo investigaciones penales”. También ha añadido que esta norma de la UE no persigue a individuos, sino que controla las plataformas digitales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes que planea vetar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y convertir en delito la manipulación de los algoritmos.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]