Elon Musk llama a Pedro Sánchez “tirano y traidor al pueblo de España” por su anuncio contra la impunidad de las redes

El magnate responde con insultos a las cinco medidas contra las plataformas sociales y sus directivos presentadas por el presidente del Gobierno

El magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, ha llamado “tirano y traidor al pueblo de España” a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno anunciara cinco medidas contra la impunidad de las redes sociales y sus directivos, y para proteger a los menores de edad de sus efectos nocivos.

Musk ha citado en su red social un tuit en el que Sánchez detallaba sus propuestas, que ha aprovechado para dedicarle esos insultos. Además, le ha denominado Dirty Sánchez, cuya traducción literal es “sucio Sánchez”, pero que supone un guiño a una práctica sexual coprófila, que ha coronado con un emoji de caca.

Sánchez ha lanzado este martes un paquete de cinco medidas con las que pretende hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. En ese contexto, ha afirmado que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.

Una de esas medidas afecta personalmente a Musk: “Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”. “Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, ha explicado Sánchez.

Es el segundo encontronazo dialéctico que protagonizan en pocos días en X el hombre más rico del mundo y el presidente del Gobierno de España. El viernes pasado, Sánchez citó un tuit de Musk, en el que criticaba la regularización de inmigrantes, con esta frase: “Marte puede esperar, la humanidad no”.

Otra de las medidas anunciadas por Sánchez hoy es que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. “Es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”, ha indicado. Precisamente este martes, la Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X en Francia y ha llamado a declarar al propio Musk para que declare por manipulación de algoritmos. En su caso, por si hubiera favorecido injerencias extranjeras promoviendo determinados mensajes en su red social.