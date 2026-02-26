Al 63% de los españoles le parece mal que un hombre de su familia pague por sexo

El 69% de las personas encuestadas está bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres

El 63% de la población en España afirma que le parecería mal que un hombre de su familia pagara por sexo —71,1% en el caso de las mujeres— y un 91,2% de las mujeres asegura que no mantendría una relación con alguien que lo hiciera. Así lo revela una encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), basada en 10.019 entrevistas a personas de 16 años o más residentes en el país.

El 69% de las personas encuestadas se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres —una cifra que asciende al 75,1% entre las mujeres—. El 79,1% considera que esta actividad pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen y más del 75% sostiene que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación sexual. Además, el 79,8% rechaza que pueda entenderse como una forma de ejercer la libertad sexual y más de tres cuartas partes niega que sea “un trabajo como otro cualquiera”.

La percepción social de los españoles vincula a la prostitución con la vulnerabilidad económica y la coerción: 7 de cada 10 encuestados cre que las mujeres que la ejercen lo hacen por necesidad económicas, mientras que el 41,5% considera que son forzadas, en un ejercicio de trata o proxenetismo. También se rechaza la demanda.

De acuerdo por los datos compartidos por la cartera de Ana Redondo, la encuesta apunta, además, a un respaldo a medidas punitivas contra quienes se lucran de la prostitución ajena. El 85,6% considera que castigar estas conductas contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y el 82,4% menciona la pena de cárcel como sanción adecuada para los proxenetas.

Otro de los datos que recoge el estudio es una visión crítica acerca de la pornografía: el 71,6% de los encuestados sostiene que fomenta la violencia contra las mujeres y el 93,3% defiende limitar el acceso de menores a estos contenidos. En conjunto, los resultados dibujan un clima de opinión en contra de la normalización de la prostitución y favorable a planteamientos abolicionistas.

Esta visión que favorece los planteamientos del Ejecutivo hacía una ley abolicionista de la prostitución en España. La ministra de Igualdad Ana Redondo, ha reiterado en diversas ocasiones que “le gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución”. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se han consolidado debido a diferencias entre los socios de gobierno y la oposición. Se esperaba un anteproyecto de Ley para septiembre del año pasado.

La encuesta presentada este jueves fue encargada en junio de 2025 por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género al CIS con un presupuesto de 231.000 euros por parte del Ejecutivo. El objetivo era evaluar la percepción de la sociedad española sobre la prostitución, la pornografía y la trata con fines de explotación sexual.