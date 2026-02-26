Ir al contenido
España
Pedro Sánchez

Sánchez desmiente el rumor sobre una supuesta enfermedad coronaria que difundió el PP

“Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien”, asegura el presidente

Gustavo Valiente (Europa Press)
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Madrid -
Pedro Sánchez ha decidido finalmente desmentir de forma directa el rumor sobre una supuesta enfermedad coronaria del presidente que estaba creciendo en los últimos días después de que lo publicara el medio Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, y lo amplificara el PP a través de una de sus portavoces más destacadas, Cayetana Álvarez de Toledo, que pidió el miércoles en el Congreso que el Gobierno desclasifique la información sobre la salud de su máximo responsable.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud”, sentencia Sánchez en un mensaje en las redes sociales para desmentir este rumor. “La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”, insiste Sánchez para desautorizar este rumor que había crecido mucho en las últimas horas, especialmente en las redes sociales.

El presidente aprovecha además para lanzar un mensaje político a favor de la sanidad pública. “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, lanza para criticar la privatización encubierta de la sanidad en algunas autonomías gobernadas por el PP.

“Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato”, remata Sánchez.

El rumor creció en las últimas horas a pesar de que el Gobierno desmentía la información a todos los periodistas que llamaron para contrastarla. La publicación inicial señalaba que Sánchez se estaba tratando “desde hace meses” una “dolencia cardiovascular” en el Hospital Ramón y Cajal. Este hospital es el de referencia para los trabajadores de La Moncloa y también para los presidentes, y es allí donde se hacen las revisiones habituales. En el Gobierno no aclaran si Sánchez se ha hecho allí alguna revisión reciente, pero desde La Moncloa insisten en que no tiene ninguna enfermedad y la información sobre su dolencia es falsa, como ha señalado él mismo en su mensaje a las redes sociales. La Moncloa tiene la estrategia en general de no entrar a las múltiples informaciones sin contrastar que se publican sobre el presidente y su entorno, y con esta hizo algo similar hasta que ha crecido tanto, sobre todo al elevarla Álvarez de Toledo a la categoría de una cuestión de pregunta parlamentaria al Gobierno, que Sánchez ha decidido salir a cortar el rumor. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya afeó a Álvarez de Toledo la “bajeza moral” de difundir ese rumor falso, pero no bastó para frenarlo y ha salido directamente el presidente a intentar hacerlo.

