Última hora de la borrasca ‘Leonardo’, en directo

Siguen suspendidos los cercanías de Sevilla y Cádiz y todos los trenes Avant

Ante el impacto de la borrasca Leonardo, el servicio ferroviario sigue muy afectado en Andalucía este viernes, sin trenes de cercanías en Sevilla y Cádiz y a medias en Málaga, mientras que no hay servicios Avant. Así está la situación, según informa Renfe:

Cercanías

Suspendido el servicio por completo en Sevilla.

Suspendidas las líneas C1 y C1a de Cádiz.

Suspendido la línea C2 de Málaga.

Media Distancia y Avant

Suspendida la circulación de trenes Avant de Andalucía.

Suspendidos los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada Almería y servicios de Proximidad de Córdoba (sin alternativa de servicio por carretera), así como el Huelva-Jabugo-Zafra (con servicio alternativo de transporte).

El tren de Media Distancia Jaén-Madrid circula con un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares. Entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual.

Alta Velocidad y Larga Distancia

Se mantienen suprimidos todos los servicios de Alta Velocidad con origen o destino Andalucía, excepto el servicio AVE Madrid-Villanueva de Córdoba (salidas de Madrid a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00; y de Villanueva a las 9.30, 13.30, 17.28 y 21.30).

Suspendido el Intercity Almería-Madrid.

Suspendido el Alvia Almería-Granada-Madrid.

Hay establecidos servicios de bus entre Algeciras y Málaga y Ronda y Antequera.

Suspendido el Alvia Cádiz-Córdoba.

Suspendido el Alvia Cádiz-Barcelona en el trayecto Cádiz-Linares. Sólo circula entre Linares y Barcelona.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.