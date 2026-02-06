Última hora de la borrasca ‘Leonardo’, en directo
Preocupa el nivel de algunos ríos, entre ellos el Guadalquivir a su paso por Córdoba | Hay cerca de un centenar de carreteras cortadas y 7.000 evacuados
Andalucía y Extremadura vigilan con preocupación los niveles de sus ríos y embalses tras el paso de la borrasca Leonardo por la Península. 7.000 personas siguen desalojadas en varias localidades andaluzas y 900 en Extremadura por el riesgo de inundaciones y derrumbes y preocupa especialmente el nivel de varios ríos, entre ellos el Guadalquivir a su paso por Córdoba, en nivel rojo. Aunque se espera que la situación meteorológica mejore este viernes, buena parte del sur peninsular sigue en aviso amarillo por lluvias, que mantienen cortadas cerca de un centenar de carreteras. No funciona el servicio de Cercanías de Sevilla y lo hace a medias en Cádiz y Málaga. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el sábado llegará otra borrasca más, con fuertes precipitaciones y rachas de viento.
16 carreteras cortadas y 21 más afectadas por la nieve
37 carreteras están afectadas por la nieve este viernes, entre ellas 16 cortadas, según informa la DGT. Todas ellas pertenecen a la red secundaria. Estas son las vías intransitables al tráfico por la nieve acumulada:
Granada
A-395, A-4025 en Sierra Nevada
Huesca
A-138 en Chisagüés
A-139 en Cerler
Asturias
LN-8 en El Quempu
SD-2 en Saliencia
León
LE-321 en Redipuertas
LE-315 en Cármenes
LE-481 en Torrestío
Salamanca
DSA-180 en La Hoya
DSA-191 en Candelario
Zamora
ZA-103 en San Martín de Castañeda
Cáceres
CC-224 en Hervás
CC-242 en Piornal
CC-437 en Pico Villuercas
Navarra
NA-2011 en Pikatua
NA-2012 en Irati
Rodalies ha comenzado este viernes su servicio con un nuevo corte en la R4 entre l'Hospitalet de Llobregat y Martorell (Barcelona). El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha admitido que Adif sigue trabajando en el desprendimiento que la tarde del jueves se produjo en Sant Feliu “sin afectar la vía” y ha pedido a los usuarios que, en este punto, se trasladen en “Ferrocarriles de la Generalitat, tranvía, autobús y metro” ya que Renfe, por el momento, no ha diseñado un plan por carretera en autobús.
El temporal de lluvias provoca el corte de diez carreteras en Extremadura
El temporal de lluvias que afecta a Extremadura continúa generando importantes incidencias en la red viaria de la región. En estos momentos, diez carreteras permanecen cortadas al tráfico, según han informado las autoridades, lo que está complicando la movilidad en varios puntos del territorio.
En la red principal, destaca el corte de la salida 362 de la autovía A-5, a la altura de Talavera la Real (Badajoz) en los dos carriles por inundación de la vía, así como la afección a la EX-363 en ese mismo entorno.
La situación es especialmente complicada en la red secundaria, con varios tramos cerrados en la provincia de Cáceres, entre ellos la CC-146 en Zarza la Mayor, la CC-162 en Torrejoncillo y la CC-350 en Ibahernando.
En la provincia de Badajoz, se contabilizan siete carreteras cortadas, sobresaliendo la N-430 en Valdivia, además de incidencias en los alrededores de Santa Marta, Granja de Torrehermosa, Valdetorres, Zurbarán y Talavera la Real.
Suspendido el tráfico ferroviario entre Ourense y O Carballiño por el temporal de lluvias
El servicio ferroviario entre Ourense y O Carballiño ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
La borrasca Leonardo ha generado también problemas en todos los trenes con origen y destino en Vigo e incidencias en el aeropuerto de esa ciudad y en el transporte marítimo, así como decenas de carreteras de toda la red gallega. (EFE)
Siguen suspendidos los cercanías de Sevilla y Cádiz y todos los trenes Avant
Ante el impacto de la borrasca Leonardo, el servicio ferroviario sigue muy afectado en Andalucía este viernes, sin trenes de cercanías en Sevilla y Cádiz y a medias en Málaga, mientras que no hay servicios Avant. Así está la situación, según informa Renfe:
Cercanías
Suspendido el servicio por completo en Sevilla.
Suspendidas las líneas C1 y C1a de Cádiz.
Suspendido la línea C2 de Málaga.
Media Distancia y Avant
Suspendida la circulación de trenes Avant de Andalucía.
Suspendidos los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada Almería y servicios de Proximidad de Córdoba (sin alternativa de servicio por carretera), así como el Huelva-Jabugo-Zafra (con servicio alternativo de transporte).
El tren de Media Distancia Jaén-Madrid circula con un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares. Entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual.
Alta Velocidad y Larga Distancia
Se mantienen suprimidos todos los servicios de Alta Velocidad con origen o destino Andalucía, excepto el servicio AVE Madrid-Villanueva de Córdoba (salidas de Madrid a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00; y de Villanueva a las 9.30, 13.30, 17.28 y 21.30).
Suspendido el Intercity Almería-Madrid.
Suspendido el Alvia Almería-Granada-Madrid.
Hay establecidos servicios de bus entre Algeciras y Málaga y Ronda y Antequera.
Suspendido el Alvia Cádiz-Córdoba.
Suspendido el Alvia Cádiz-Barcelona en el trayecto Cádiz-Linares. Sólo circula entre Linares y Barcelona.
Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.
Aemet prevé que ‘Leonardo’ deje menos lluvias este viernes
El viernes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península gracias a la influencia de la borrasca Leonardo con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, rachas de viento fuerte y nevadas. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos.
Habrá lluvias de carácter débil y ocasional en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur. La cota de nieve se sitúa en la mitad norte entre los 1.100 y los 1.500 metros y bajará a unos 900 al final del día en el noroeste, mientras que estará en torno a los 1.400/1.800 metros en el sureste.
Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Canarias. Solo aumentarán en el tercio noreste peninsular, sin cambios en las mínimas.
En Andalucía, Aemet prevé intervalos de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del Estrecho y las sierras Béticas. Temperaturas en descenso.
Casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, 79 de ellas solo en Andalucía
El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 98 carreteras a las 6. 00 horas de este viernes, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz).
Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones.
Además, la N-430 a la altura de Valdivia (Badajoz) cuenta con nivel de servicio rojo, lo que implica restricciones de velocidad para circular y la obligatoriedad de llevar neumáticos de invierno.
El hielo y la nieve afectan a otras 42 carreteras secundarias de la red, sobre todo en las provincias de Huesca y León, con hasta 17 tramos cortados.
En 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, entre ellas la N-230, entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca).
La DGT incide en que hay que extremar la precaución en las zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche. (EFE)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la borrasca Leonardo, en este viernes, 6 de febrero. La inestabilidad se mantendrá en la mayor parte de la península con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, el sistema central, el estrecho y la vertiente oeste de las béticas, donde podrán ser fuertes o persistentes de manera local, con rachas de viento fuerte y nevadas. Andalucía, la comunidad más afectada por Leonardo, suma 7.000 evacuados por las inundaciones y riesgo de derrumbes y concentra la mayoría (79) de las más de 100 carreteras cerradas al tráfico. La Junta ha señalado que pese a la mejoría en la previsión, el peligro “no desaparece”. La principal preocupación está en el cauce de los ríos y en su posible desbordamiento: en Córdoba, el Guadalquivir ha doblado la altura del nivel rojo de alerta al alcanzar los cinco metros.
