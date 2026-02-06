La borrasca Leonardo continúa, pero las lluvias serán menos intensas que en días previos

Galicia, en aviso naranja este viernes. La Aemet advierte de que las precipitaciones volverán a intensificarse el sábado, con buena parte del país en alerta por lluvias, viento y temporal marítimo

Este viernes, 11 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se encuentran bajo aviso por fenómenos meteorológicos diversos, como lluvias, viento intenso y temporal marítimo. Galicia es la única comunidad con aviso naranja, que indica riesgo importante, principalmente por fenómenos costeros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas de viento del suroeste de 50 a 61 km/h, que en ocasiones podrían alcanzar entre 62 y 74 km/h en A Coruña, Lugo y Pontevedra, con olas de hasta siete metros. La agencia ha emitido un aviso especial por la borrasca Leonardo, activa desde el miércoles y que se mantendrá hasta el sábado. Según la Aemet, aunque este viernes las lluvias serán más intermitentes, el sábado se volverán a intensificar en zonas que ya han recibido lluvias abundantes. El domingo, la entidad prevé que irán a menos.

Leonardo ya ha dejado varios incidentes en los últimos días. Según la Aemet, las lluvias “extraordinariamente abundantes” han saturado el suelo y provocado inundaciones y crecidas. En Andalucía, más de 3.000 personas han sido desalojadas, y la Guardia Civil busca a una mujer que cayó a un río en Sayalonga (Málaga).

Este viernes, en general, se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, el Sistema Central, el Estrecho y la vertiente oeste de las Béticas. La Aemet también prevé rachas muy fuertes de viento en los sistemas Béticos, montañas del extremo norte, Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular.

Predominarán los cielos nubosos, con lluvias generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y granizo en el oeste peninsular y litoral sur. Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a partir de 1.100–1.500 metros, descendiendo a 900 metros en el noroeste y entre 1.400–1.800 metros en el sureste. Los bancos de niebla matinales afectarán a regiones de montaña.

Según la agencia, también se espera un descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas al final del día, excepto en el tercio nordeste, donde subirán las máximas. En Baleares, las mínimas se mantendrán y las máximas bajarán. Las heladas serán débiles en la mitad norte y moderadas en Pirineos. El viento soplará moderado del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares, litorales del sur y noroeste, interiores de la fachada oriental y sistemas Béticos. En Canarias, el viento será moderado del norte con intervalos fuertes.

La razón por la que sucesivas borrascas han afectado a España es que una corriente de aire polar ha descendido a latitudes más bajas, según la Aemet. La agencia también prevé que, con la continuación de Leonardo, se mantendrán las precipitaciones localmente fuertes y persistentes, el viento intenso y el temporal marítimo, con riesgo de deslizamientos y daños en bienes e infraestructuras.

Sábado: intensificación del temporal

Para el sábado, nuevos frentes de mal tiempo cruzarán la Península, provocando una intensificación de lluvias y viento, especialmente en zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. La Aemet predice que se podrían superar nuevamente los 150 mm de acumulado en puntos de las Béticas, el Sistema Central, el entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza.

El viento seguirá soplando con fuerza, y se esperan rachas muy fuertes en el sur y este peninsular, que podrían superar los 90 km/h, sobre todo en el litoral andaluz. El temporal marítimo continuará siendo significativo en Galicia, Alborán, Baleares y Estrecho, con fuerza 8 y mar combinada de hasta 6 m.

Domingo: alivio parcial y descenso del riesgo

El domingo, la entrada de altas presiones en el sur peninsular permitirá una disminución de las precipitaciones respecto a días anteriores. Sin embargo, en las Béticas todavía podrían registrarse acumulados importantes. Las rachas de viento muy fuertes quedarán limitadas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares.

La Aemet recomienda un seguimiento constante de los pronósticos durante los próximos días, dado el riesgo de nuevos impactos hidrológicos, inundaciones y caída de árboles o desprendimientos.