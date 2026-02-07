Vox anuncia la “oposición más dura” al alcalde de Móstoles y pide su dimisión

Móstoles es un caramelo para Isabel Díaz Ayuso. Es la segunda ciudad más poblada de la región, con 214.000 habitantes, y una de sus más celebradas conquistas tras las elecciones de 2023, en las que el PP de la Comunidad de Madrid se marcó el objetivo de recuperar aquellas localidades que la izquierda le había arrebatado, con Móstoles como premio gordo. Lo consiguió en este y en varios municipios clave más, pero con una nota al pie: el Partido Popular tendría que gobernar con Vox. Así, Manuel Bautista, un hombre sin trayectoria política de renombre en la ciudad y muy próximo al núcleo duro de la presidenta autonómica, se convirtió en alcalde de la mano de la formación de Santiago Abascal, con un pacto que se advirtió fuerte durante los tres primeros años de legislatura. Ahora, tras las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte del regidor a una edil mostoleña, reveladas por este periódico y que el partido encubrió, la agrupación de ultraderecha pide a Bautista que dimita y considera “inaudito” que no lo haya hecho ya. Esta dureza pudiera extrañar, al tratarse de un compañero en el ejecutivo municipal, pero 15 días antes de que se hicieran públicas las acusaciones, el pacto entre Vox y PP saltaba por los aires después de semanas de fricción constante.

Todo empieza con un nombre, Daniel Martín, uno de los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Móstoles. En las elecciones del 28-M, el PP no logró la mayoría absoluta por dos concejales, obtuvieron 12 del total de 27 que se eligen. Tras el pacto con Vox, se decidió que el encargado del área de Cultura sería Martín. Hasta el 9 de enero de este año. Ese día, el edil abandona partido y pasa a ser concejal no adscrito por “coherencia con sus principios”. En un comunicado enviado a los vecinos habla de que la formación con la que entró en el gobierno municipal no hacía política por la ciudad y solo buscaba “protagonismo”. En uno de los plenos, es más duro:

― Vox, el partido que utiliza Móstoles para sus obsesiones ideológicas, sus fobias de temporada. Es una estafa, premia a los que obedecen sin rechistar y castiga a los que tienen pensamiento crítico. Puñaladas traperas, zancadillas, a mí no me van a callar.

El choque con sus compañeros es total y piden al PP que le cese como concejal de cultura y que el siguiente miembro de la lista asuma el cargo. El Partido Popular promete que lo hará, aunque después de varios actos de relevancia en la capital. Vox arremete contra Bautista, a quien acusan de dar amparo a un tránsfuga y de debilitar al partido, y el que fuera un pacto sólido en uno de los bastiones conquistados por el PP regional empieza a resquebrajarse.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Móstoles, Nieva Machín, considera que mantener a Martín en el gobierno suponía la ruptura del pacto de coalición. Cuando el PP cesó al concejal de su cargo, seis días después, las competencias de cultura quedaban en el aire. Ese cese lo anunció Bautista en una comparecencia junto a Alfonso Serrano, hombre fuerte de Ayuso y directamente implicado en encubrir los presuntos casos de acoso sexual y laboral a la edil mostoleña. Empieza entonces un cruce de acusaciones sobre la aritmética municipal, control del relato y quién asume qué cartera. Vox es cada vez más duro con el PP y el PP cierra filas frente a las críticas del partido de ultraderecha.

La ruptura total llegó en forma de vídeo de Instagram. Machín, acompañada del presidente provincial de Vox Madrid, José Antonio Fúster, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, además de otros miembros del partido, da por roto definitivamente el pacto de gobierno y dice que se convierten en “la oposición más dura que ha habido en Móstoles”. Bautista pasa de compañero de equipo y figura presente en las fotos compartidas en redes a contrincante político.

Machín ―que define a Bautista como alguien “desleal” y que “no habla con la verdad”― se ha sumado a las peticiones de dimisión del alcalde, a raíz de las acusaciones de acoso sexual y laboral que el PP trató de tapar, y le exige, junto con el resto de partidos de la oposición municipal, la convocatoria de un pleno extraordinario para que dé explicaciones. El regidor está obligado a convocarlo, porque lo ha solicitado más de un cuarto de los concejales del Ayuntamiento, y la sesión debe celebrarse dentro de un plazo de 15 días hábiles desde que se presentó la solicitud, en este caso el jueves 5 de febrero. Este viernes, Bautista ha defendido su inocencia y se ha presentado como víctima de una “campaña de desprestigio” tras las acusaciones de acoso sexual y laboral, y ha amenazado con medidas legales.