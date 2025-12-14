Los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán la final de la Copa NBA

Los San Antonio Spurs dieron la campanada en las semifinales de la Copa NBA en Las Vegas y cortaron la imponente racha de 16 victorias consecutivas de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la liga estadounidense. Con el trabajado triunfo por 109-111 y los 22 puntos en 21 minutos del alienígena francés Victor Wembanyama, los texanos se citaron en la gran final del miércoles (02.30, Prime Video) contra los New York Knicks, verdugos de los Orlando Magic en la eliminatoria del Este con un brillante triunfo por 120-132 y cantos de MVP para Jalen Brunson, autor de 40 puntos.

Los Thunder, favoritos a levantar el trofeo copero y el título de liga en junio, llevaban un mes y diez días sin conocer la derrota, pero cayeron por segunda vez esta temporada. Llegaron a ir ganando por 16 tantos en la primera mitad, pero la reaparición de Wemby en el segundo cuarto modificó las leyes de la gravedad encima de la cancha. Tras 12 partidos en la banda por problemas musculares, el larguirucho pívot de 2,24 metros tuvo un impacto inmediato entre los suyos a pesar de contar con una limitación de minutos. Le bastaron 21 para amasar 22 tantos, nueve rebotes, dos asistencias y dos tapones, con el mejor +/- del encuentro en un +21.

San Antonio, que marcha en la cuarta plaza del Oeste con un balance de 18 victorias y siete derrotas, había superado con nota el periplo sin su estrella (9-3). “Ganar contra un equipo así puede parecer cosa de un partido, pero exige un esfuerzo colectivo enorme. No es nada fácil, y para ellos es tan solo su segunda derrota del año, así que esto significa algo, habla de dónde estamos ahora y dónde llegaremos a estar en el futuro”, convino Wembanyama, tan efectivo con las manos como con las palabras.

La remontada de los Spurs la alimentó el francés, pero la ejecutó el excelente trío exterior propuesto por el entrenador Mitch Johnson. Devin Vassell, con 23 tantos (4 de 9 en triples), fue el máximo anotador de los ganadores en un esfuerzo muy repartido con Stephon Castle y De’Aaron Fox, ambos con 22 puntos al final de la contienda. Los esfuerzos del MVP Shai Gilgeous-Alexander fueron en vano, y sus 29 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias se quedaron esta vez cortos. Un parcial de 13-0 a favor de San Antonio estrechó a las puertas del descanso el margen de los campeones, que vieron cómo otro tirón de 10 tantos del rival les ponía contra las cuerdas. En el toma y daca definitivo de un último cuarto de baloncesto de muchos kilates, los texanos demostraron que están ya para matar a los gigantes de la liga.

Tomaron nota de sus próximos rivales los Knicks, que no se confiarán ni un pelo a pesar de contar con una plantilla más curtida y veterana para la cita decisiva. La franquicia lleva cinco décadas sin acariciar un título, ni siquiera accediendo a ninguna final en lo que llevamos de siglo XXI. Bajo la potencia anotadora de Brunson, que además de cosechar 40 tantos repartió ocho asistencias contra Orlando, Nueva York tiene poderosos argumentos con un quinteto titular que haría las delicias de muchos: Karl-Anthony Towns, 29 tantos, es el pívot moderno por antonomasia gracias a su capacidad por enchufar de tres y la principal pareja ofensiva del base; luego comparten características similares OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges, perros de presa en defensa con capacidad para dar sustos arriba cuando toca.

Jalen Brunson lanza ante los Magic. Kirby Lee (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Los Magic, con los 26 puntos de Jalen Suggs y los 25 de Paolo Banchero, amagaron la primera sorpresa de la madrugada brevemente. En el tercer cuarto, remontaron una desventaja de dobles dígitos en un abrir y cerrar de ojos, pero los Knicks habían descifrado el enigma hace apenas una semana y no cayeron en errores del pasado. Su entrenador, Mike Brown, quiso hacer campaña para el MVP a favor de Brunson. “Solo digo una verdad, y es que no se le está dando suficiente mérito. Cuando eres primero o segundo en tu conferencia y tienes estos números, su nombre debería ser de los primeros en salir de la boca de cualquiera”, esgrimió el técnico.

Los Knicks, que el año pasado se quedaron a las puertas de las finales de la NBA, vuelven a ser el principal favorito en el Este este curso y marchan en segunda plaza con un balance de 18 triunfos y siete derrotas, tan solo superado por los Detroit Pistons (20-5). Con promedios de 28,3 puntos y 6,3 asistencias, Brunson es su líder pero improbable MVP entre colosos como SGA o Nikola Jokic. Desde 1980, tan solo Allen Iverson (2001), Steve Nash (2005-06) y Stephen Curry (2015-16) han ganado el premio con su estatura de 1,88 metros. El año pasado fue décimo en las votaciones con los mismos promedios que luce ahora. Levantar la copa, quizás, puede ayudar a cambiar el relato.